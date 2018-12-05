В РФ пообещали пустить украинских консулов к захваченным морякам

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало предоставить украинским консулам доступ к захваченным украинским морякам, которых удерживают в СИЗО Москвы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

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Наконец! Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ таки официально сообщил, что моряки в Москве и пообещал предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам поскорее! – написал министр в Twitter.

Нарешті! Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 грудня 2018 р.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.