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      В РФ пообещали пустить украинских консулов к захваченным морякам

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      РФ пообещала пустить украинских консулов к захваченным морякам – Климкин
      РФ пообещала пустить украинских консулов к захваченным морякам – Климкин / 24 канал

      Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало предоставить украинским консулам доступ к захваченным украинским морякам, которых удерживают в СИЗО Москвы.

      Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

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      Наконец! Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ таки официально сообщил, что моряки в Москве и пообещал предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам поскорее! – написал министр в Twitter.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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