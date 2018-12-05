21:11
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У РФ пообіцяли пустити українських консулів до захоплених моряків

      9
      РФ пообіцяла пустити українських консулів до захоплених моряків, – Клімкін
      РФ пообіцяла пустити українських консулів до захоплених моряків, – Клімкін / 24 канал

      Міністерство закордонних справ Російської Федерації пообіцяло надати українським консулам доступ до захоплених українських моряків, яких утримують у СІЗО Москви.

      Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

      Читайте також: "Це буде достатньо швидко": у МЗС розповіли про плани НАТО в Чорному морі

      Нарешті! Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше! – написав міністр у Twitter.

      Що сталось у Керченській протоці?
      25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки. 

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму. 

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      росія захопила українських моряків: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      сьогодні , 21:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      8
      Як Україна заплатить Константинополю за надання Томосу
      сьогодні , 20:33 Як Україна заплатить Константинополю за надання Томосу
      Артем Овдієнко 1370
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      сьогодні , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      832
      Інколи вони повертаються, або Чому екс-чиновники України не сідають за ґрати?
      сьогодні , 20:02 Інколи вони повертаються, або Чому екс-чиновники України не сідають за ґрати?
      Наталя Ромашова 307
      Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз
      сьогодні , 19:02 Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз
      Дмитро Снєгирьов 2468
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Автострахування і ДТП: як це працює тепер
       5 квітня 2017 , 20:01
      Манчестер Сіті – суперник Шахтаря у ЛЧ: старий знайомий "гірників", який став грандом після поразки від Динамо
       6 вересня , 10:00
      Прилади TruCam відправлять на ремонт
       18 жовтня , 17:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук