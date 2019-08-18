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      В России парень-отличник зарубил топором всю семью и покончил с собой

      2094 Читати новину українською
      Парень со своими друзьями
      Парень со своими друзьями / 360

      В одном из частных домов российской деревни Патрикеево парень убил всех членов своей семьи, после чего прыгнул с башни мобильной связи. Подросток зарубил топором дедушку с бабушкой, мать и двух братьев-близнецов.

      16-летний Тимерлан Камалетдинов подготовился и зарубил ночью трех взрослых и двух детей из своей семьи, передает издание Mash.

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      Правоохранители утром нашли на столе окровавленную бумагу, на которой парень написал о намерениях наложить на себя руки и "забрать свою семью с собой". Тело школьника нашли возле мобильной вышки, откуда он прыгнул после убийства.


      Тимерлан Камалетдинов (в центре) со своими друзьями / Фото Mash

      В прокуратуре Ульяновской области сообщили, что парень был отличником, участвовал во многих олимпиадах и конкурсе "Умники и умницы". Сейчас правоохранители проверяют версию о наличии у ребенка психических заболеваний.

      Друг Тимерлана рассказал, что подросток был в целом очень позитивным, играл с ним в компьютерные игры, но последнее время начал выпивать. Лучший друг школьника Даниил признался, что вообще такого не ожидал от Тимерлана.


      Тимерлан со своей матерью и двумя братьями, которых он убил / Фото Mash

      По информации СМИ, перед убийством Тимерлан отправил голосовое сообщение одному из своих знакомых. Он сказал, что не хотел убивать бабушку с дедушкой, однако "не хотел их огорчать". Также школьник жаловался на то, что в семье его не любят.


      Бабушка с дедушкой / Фото РЕН-ТВ

      blog_ava
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      Теги: Новости России Жертвы Убийство Криминал
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