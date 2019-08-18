У Росії хлопець-відмінник зарубав сокирою всю родину та наклав на себе руки

В одному з приватних будинків російського села Патрикєєво хлопець вбив усіх членів своєї родини, після чого стрибнув з вежі мобільного зв'язку. Підліток зарубав сокирою дідуся з бабусею, матір та двох братів-близнят.

16-річний Тимерлан Камалетдинов підготувався та зарубав уночі трьох дорослих та двох дітей зі своєї родини, передає видання Mash.

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Правоохоронці зранку знайшли на столі закривавлений папір, на якому хлопець написав про наміри накласти на себе руки та "забрати свою сім'ю із собою". Тіло школяра знайшли біля мобільної вежі "Мегафону", звідки він стрибнув після вбивства.



Тимерлан Камалетдинов (у центрі) зі своїми друзями / Фото Mash

У прокуратурі Ульянівської області повідомили, що хлопець був відмінником, брав участь у багатьох олімпіадах та на конкурсі "Розумники й розумниці". Наразі правоохоронці перевіряють версію щодо наявності у хлопця психічних захворювань.

Друг Тимерлана розповів, що підліток був загалом дуже позитивним, грав з ним у комп'ютерні ігри, але останнім часом почав випивати. Найкращий друг школяра Даниїл зізнався, що взагалі такого не очікував від Тимерлана.



Тимерлан зі своєю матір'ю та двома братами, яких він убив / Фото Mash

За інформацією ЗМІ, перед убивством Тимерлан відправив голосове повідомлення одному зі своїх знайомих. Він сказав, що не хотів вбивати бабусю з дідусем, однак "не хотів їх засмучувати". Також школяр жалівся на те, що в сім'ї його не люблять.



Бабуся з дідусем / Фото РЕН-ТВ