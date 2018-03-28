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В России загорелся автобус с журналистами: появилось видео

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Загорелся автобус с журналистами в России
Загорелся автобус с журналистами в России / Кадр из видео

В российском городе Владимире загорелся автобус, который вез журналистов вместе с представителями МЧС проверять безопасность торговых центров.

Об этом сообщает ТАСС.

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Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса "ПАЗ", где на тот момент находились 12 человек: представители СМИ и пресс-служб. Они принимали участие в освещении новостей по проверке торговых центров, организованной МЧС России и прокуратурой. Причины сейчас выясняются.

В автобусе произошло возгорание. Его сразу ликвидировали, людей эвакуировали, все живы и здоровы,
– рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Шулаева.

Смотрите видео последствий пожара автобуса в российском Владимире:

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово. Количество погибших достигло 64-х человек. Огонь вспыхнул в батутной комнате, где не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. Из-за этого началась массовая проверка журналистами других торговых центров. В частности, в украинских торговых центрах пожары случаются часто. В начале года загорелся столичный ТРЦ, а накануне в Харькове.

Теги: Пожар Новости России журналисты Пожар в Кемерово СМИ
Источник: 24 Канал
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