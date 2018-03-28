У Росії загорівся автобус із журналістами: з'явилось відео

У російському місті Володимирі загорівся автобус, який віз журналістів разом із представниками МНС перевіряти безпеку торгових центрів.

Про це повідомляє ТАСС.

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Загоряння відбулося у моторному відсіку автобусу "ПАЗ", де на той момент перебувало 12 людей: представники ЗМІ і прес-служб. Вони брали участь у висвітленні новин щодо перевірки торгових центрів, організованою МНС Росії і прокуратурою. Причини наразі з'ясовуються.

В автобусі сталося загоряння. Його відразу ліквідували, людей евакуювали, всі живі і здорові,

– розповіла керівник прес-служби МНС у Володимирській області Катерина Шулаєва.

Дивіться відео наслідків пожежі автобуса у російському Володимирі:

Нагадаємо, 25 березня спалахнула пожежа у російському місті Кемерово. Кількість загиблих сягнула 64-ох осіб. Вогонь спалахнув у батутній кімнаті, де не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Через це розпочалась масова перевірка журналістами інших торгових центрів. Зокрема, в українських торгових центрах пожежі трапляються часто. На початку року спалахнув столичний ТРЦ, а напередодні у Харкові.