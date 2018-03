В Samsung отреагировали на жалобы относительно нерабочих экранов в телефонах Galaxy S9 и S9 +

Компания Samsung отреагировала на жалобы первых владельцев смартфонов Galaxy S9 и S9 +, которые сообщали о проблемах с сенсорными экранами устройств. Сообщения о проблемах с чувствительностью сенсорного экрана появились на Reddit и официальном форуме Samsung, в числе первых их заметили Android Police и PiunikaWeb.

По жалобам пользователей понятно, что на разных моделях проблема проявляется по-разному. Стоит отметить, что некоторым владельцам смартфонов помог сброс заводских настроек и увеличение чувствительности в настройках телефона. Однако большинству все же понадобилась замена устройств.

Представитель Samsung сообщил, что компания изучает "небольшое количество" сообщений о проблемах с чувствительностью сенсорных экранов Galaxy S9 и S9 +. Также в компании посоветовали всем, кто столкнулся с проблемой, сразу обращаться в службу поддержки компании.

В Samsung степень удовлетворенности потребителя имеет первостепенное значение для бизнеса, поэтому мы стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания. Мы изучаем небольшое количество сообщений о проблемах, касающихся чувствительности сенсорных экранов Galaxy S9 / S9 +. И работаем с клиентами, которые столкнулись с проблемами, над установлением их причин,

– говорится в официальном сообщении компании.

Стоит отметить, что единичные случаи проблем с недостаточной чувствительностью сенсорного экрана не является чем-то необычным. Ранее подобные проблемы были у смартфонов Pixel 2 XL, но там они носили программный характер и были решены обновлением прошивки.

Значительно масштабнее была проблема Touch Disease в iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которая привела к судебным искам и запуску специальной программы по ремонту Multi-Touch Repair Program for iPhone 6 Plus. Но если все ограничится парой-тройкой инцидентов на несколько миллионов проданных смартфонов, то ясно, что никто не будет раздувать из этого огромную проблему.