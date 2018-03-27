21:20
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, сегодня
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

В Samsung отреагировали на жалобы относительно нерабочих экранов в телефонах Galaxy S9 и S9 +

24 Читати новину українською
В Samsung отреагировали на жалобы относительно нерабочих экранов в телефонах Galaxy S9 и S9 +
В Samsung отреагировали на жалобы относительно нерабочих экранов в телефонах Galaxy S9 и S9 + / Фото из свободных источников

Компания Samsung отреагировала на жалобы первых владельцев смартфонов Galaxy S9 и S9 +, которые сообщали о проблемах с сенсорными экранами устройств. Сообщения о проблемах с чувствительностью сенсорного экрана появились на Reddit и официальном форуме Samsung, в числе первых их заметили Android Police и PiunikaWeb.

Об этом сообщает портал​ itc.ua.

Читайте также: В "Камере" iOS нашли опасный баг

По жалобам пользователей понятно, что на разных моделях проблема проявляется по-разному. Стоит отметить, что некоторым владельцам смартфонов помог сброс заводских настроек и увеличение чувствительности в настройках телефона. Однако большинству все же понадобилась замена устройств.

Представитель Samsung сообщил, что компания изучает "небольшое количество" сообщений о проблемах с чувствительностью сенсорных экранов Galaxy S9 и S9 +. Также в компании посоветовали всем, кто столкнулся с проблемой, сразу обращаться в службу поддержки компании.

В Samsung степень удовлетворенности потребителя имеет первостепенное значение для бизнеса, поэтому мы стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания. Мы изучаем небольшое количество сообщений о проблемах, касающихся чувствительности сенсорных экранов Galaxy S9 / S9 +. И работаем с клиентами, которые столкнулись с проблемами, над установлением их причин,
– говорится в официальном сообщении компании.

Стоит отметить, что единичные случаи проблем с недостаточной чувствительностью сенсорного экрана не является чем-то необычным. Ранее подобные проблемы были у смартфонов Pixel 2 XL, но там они носили программный характер и были решены обновлением прошивки.

Читайте также: Не работает экран: пользователи массово жалуются на проблемы с Galaxy S9

Значительно масштабнее была проблема Touch Disease в iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которая привела к судебным искам и запуску специальной программы по ремонту Multi-Touch Repair Program for iPhone 6 Plus. Но если все ограничится парой-тройкой инцидентов на несколько миллионов проданных смартфонов, то ясно, что никто не будет раздувать из этого огромную проблему.

Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 27 марта: евро лезет вверх
сегодня, 19:30 Наличный курс валют 27 марта: евро лезет вверх
97
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук