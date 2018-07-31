В сети появилась информация о планах Intel на будущее

В распоряжении китайского веб-ресурса XFastest появилась свежая порция технологических дорожных карт Intel, которые рассказывают о планах корпорации на процессоры. Там есть информация про чипы класса HEDT (высокоскоростных настольных компьютеров) и массовую настольную платформу чипмейкера.

Об этом сообщает XFastest.

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В последнем квартале этого года Intel планирует расширить ассортимент чипов для платформы LGA2066 решениями семейства Basin Falls Refresh. Данные CPU будут совместимы с уже доступным в продаже платами на чипсете X299, при этом флагманом новой линейки, по имеющейся информации, должен стать 22-ядерный процессор.

Планы Intel по выпуску процессоров

Чипы Basin Falls Refresh будут актуальны как минимум в течение первой половины 2019 года, после чего им на смену придут решения Cascade Lake-X в конструктиве LGA3647, возглавляемые 28-ядерным CPU, которым Intel успела пощеголять в ходе выставки Computex 2018.

Intel кроме 28-ядерного процессора расширит лейку Core 9000 серии

Что касается массовой платформы, то вскоре модельный ряд CPU в конструктиве LGA1151-v2 будет расширен за счет чипов Core 9000 серии. Топовыми решениями данной линейки станут процессоры Intel Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоков) Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоков) и Core i5-9600K (6 ядер / 6 потоков).

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Стоит отметить, что в качестве ориентировочных сроков выхода решений Intel Core 9000 серии указан первый квартал следующего года, однако если верить блуждающим по сети слухам, их релиз должен состояться уже в этом квартале.

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