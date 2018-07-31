20:32
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

В сети появилась информация о планах Intel на будущее

35 Читати новину українською
Какие процессоры Intel планирует выпустить
Какие процессоры Intel планирует выпустить / Фото из свободных источников

В распоряжении китайского веб-ресурса XFastest появилась свежая порция технологических дорожных карт Intel, которые рассказывают о планах корпорации на процессоры. Там есть информация про чипы класса HEDT (высокоскоростных настольных компьютеров) и массовую настольную платформу чипмейкера.

Об этом сообщает XFastest.

Читайте также: Xiaomi и Intel готовят игрового "монстра" – новый ноутбук

В последнем квартале этого года Intel планирует расширить ассортимент чипов для платформы LGA2066 решениями семейства Basin Falls Refresh. Данные CPU будут совместимы с уже доступным в продаже платами на чипсете X299, при этом флагманом новой линейки, по имеющейся информации, должен стать 22-ядерный процессор.

Плани Intel щодо випуску процесорів

Планы Intel по выпуску процессоров

Чипы Basin Falls Refresh будут актуальны как минимум в течение первой половины 2019 года, после чего им на смену придут решения Cascade Lake-X в конструктиве LGA3647, возглавляемые 28-ядерным CPU, которым Intel успела пощеголять в ходе выставки Computex 2018.

Intel кроме 28-ядерного процессора расширит лейку Core 9000 серии

Что касается массовой платформы, то вскоре модельный ряд CPU в конструктиве LGA1151-v2 будет расширен за счет чипов Core 9000 серии. Топовыми решениями данной линейки станут процессоры Intel Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоков) Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоков) и Core i5-9600K (6 ядер / 6 потоков).

Читайте также: Компания Asus "засветила" список материнских плат на базе логики Intel Z39

Стоит отметить, что в качестве ориентировочных сроков выхода решений Intel Core 9000 серии указан первый квартал следующего года, однако если верить блуждающим по сети слухам, их релиз должен состояться уже в этом квартале.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Гаджеты Intel
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
сегодня, 20:02 Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждый
сегодня, 18:01 Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждый
Настя Сукач
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сегодня, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Убили Виталия Олешко "Сармата": что о нем известно
сегодня, 15:15 Убили Виталия Олешко "Сармата": что о нем известно
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сегодня, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук