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В сети появились первые фото Motorola One

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В сети появились первые фото Motorola One
В сети появились первые фото Motorola One / Фото из открытых источников

Ранее источники сообщали, что Motorola готовит к выпуску смартфон One Power, однако в сети уже появилась свежая информация, что устройство дебютирует в паре с Motorola One.

Об этом сообщает AndroidHeadlines.

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Инсайдеры опубликовали первые рендеры Motorola One. Изображения свидетельствуют о том, что смартфон наделен дисплеем с вырезом в верхней части, в котором располагается фронтальная камера. В левом верхнем углу на задней панели корпуса установлена сдвоенная основная камера. Оптические блоки размещены по вертикали, а между ними находится светодиодная вспышка.

Кроме того, сзади имеется фирменный логотип, в области которого, скорее всего, скрыт дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

Motorola One
Motorola представит два смартфона: Motorola One и Motorola One Power

В целом, в плане дизайна модель Motorola One практически полностью повторяет аппарат Motorola One Power. Технические характеристики новинки пока не раскрываются, но известно, что она выйдет на рынок в нескольких цветах, в частности, в черном и белом и под управлением операционной системы Android One.

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Стоит отметить, что Motorola наметила на 2 августа презентацию, которая пройдет в Чикаго. Вероятно, именно на этом мероприятии дебютируют аппараты Motorola One Power и Motorola One.

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Теги: Техно Смартфоны Motorola
Источник: 24 Канал
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