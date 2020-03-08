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      В своих подвалах боевики больше всего пытают россиян, – освобожденный из плена журналист Асеев

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      Украинский журналист Станислав Асеев, который 31 месяц провел в плену пророссийских боевиков, рассказал, как те определяют степень насилия в отношении пленного по его происхождению и идеологической позиции. В общем пленные делятся на три категории: так называемые "укропы", русские и сами боевики, которые попали в подвалы.

      Россиян там ненавидят от слова "совсем", а меньше всего пытают украинцев, проходящих по обвинению в "шпионаже" или еще чего-то, рассказал Станислав Асеев в интервью в проекте "Рандеву с Яниной Соколовой".

      К слову Асеев на примере содержания в подвалах боевиков рассказал, как русские "понимают мир"

      К нам относятся очень жестоко, бьют, пытают, но к так называемому "ополчению" относятся еще хуже. Все потому, что до них нет никакого дела никому. О них никто никогда не напишет, а ни один российский телеканал не возьмет интервью о том, что с ними сделали,
      – рассказывает журналист.

      Поэтому боевики позволяют себе буквально убивать своих вчерашних "собратьев", которые попали в подвалы. Впрочем, это еще не самое худшее, ведь есть и третий уровень – это русские.

      "К ним относятся наиболее жестоко, ведь их просто ненавидят. Эти люди, военные преступники, попавших в "Изоляцию", оказались в ситуации, когда у них нет дороги назад в Украину, но они не могут выехать в Россию, ведь их туда не пускают", – отметил Станислав Асеев.

      По его словам, на оккупированном Донбассе идеология "мыжебратья" действует только в телевизоре, но когда сами боевики или их сторонники попадают в подвалы, то только тогда понимают, какое зло они выстроили собственными руками.

      Я сидел с русскими и все видел. Открывается "кормушка" и спрашивают, русский ли мой сосед. Он подтвердил. Хотя он сам из Крыма, но у него уже вроде российский паспорт. Тогда у парня спрашивают, ему уже запихивали электрод в зад. Когда он говорит, что нет, ему отвечают: "Значит, сегодня запихнем",
      – заявил бывший пленник.

      Интересно Чем жил оккупированный Донбасс в начале агрессии Кремля: бывший военный пленник Асеев опубликовал дневник

      Он также рассказал, что руководитель "Изоляции" – боевик с позывным "Палыч" – говорил пленным, что это не они сидят, а он сидит вместе с ними. Мол, он настолько погряз в крови, не позволял себе выйти из "Изоляции", потому что его бы просто убили за сделанное.

      "Конечно, после этого благодарить Россию, понимая, что она просто их там оставила, и рассказывать о "братском народе" никто не будет", – рассказал журналист.

      Что известно про "Изоляцию"?"Изоляция" – режимный объект и застенок боевиков. Хотя они сами отрицают ее существование. Название происходит от культурного фонда, который до войны существовал на той территории, где сейчас расположена тюрьма.

      "Палыч" – это руководителя застенка. Настоящее его имя – Денис Павлович Кулик (Куликовский). По рассказам людей, переживших пытки боевиков, он раньше жил в Курахово Донецкой области, а сам имел ужасный вид из-за постоянного употребления алкоголя.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Украинцы в плену РФ Оккупированные территории Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Украины Новости политики
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