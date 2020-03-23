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      В Украине спал спрос на иностранную валюту

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      На прошлой неделе, 18 – 19 марта, впервые с начала острой фазы коронавирусного кризиса жители Украины сдали в кассы банков больше валюты, чем купили. Все потому, что обменный курс на наличном рынке, который пересекал отметку 29 гривен за доллар в середине месяца, снизился примерно на 1 гривну по курсам продажи.

      Кроме того, обменные курсы наличного и межбанковского рынка сблизились, сообщает в фейсбуке Экспертная платформа НБУ.

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      Всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10 – 17 марта, говорится в сообщении. Именно в этот период в кассах банков покупали гораздо больше инвалюты, чем сдавали.

      Это вызывало резкое снижение обменного курса гривны. Пик покупок пришелся на 10, 11 и 16 марта: в эти дни украинские банки продали в кассах соответственно 148 миллионов долларов, 114 миллионов долларов и 106 миллионов долларов,
      – сообщили эксперты НБУ.

      При том, что среднедневной спрос на наличную валюту в 2020 году составляет 64 миллиона долларов, добавили эксперты.

      Всего, по данным НБУ, с начала 2020 года по 19 марта финучреждения выкупили у клиентов на 402,5 миллиона долларов больше, чем продали им. Так, банки купили 3854,3 миллиона долларов, а продали – 3451,8 миллиона долларов.

      В то же время после валютной либерализации физлица могут приобретать безналичную иностранную валюту, в частности через банковские приложения. По этому показателю пиковый спрос пришелся на 11 и 17 марта.

      "После этого имеет место тренд на возвращение рынка к состоянию начала марта, когда украинцы покупали на свои счета примерно столько же валюты, сколько и продавали", – добавили эксперты НБУ.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Наличные Статистика НБУ Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Новости Украины
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