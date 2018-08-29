В Украине вырос размер реальной зарплаты: известны суммы по областям

В июле 2018 года индекс реальной заработной платы в Украине вырос на 14,7% по сравнению с июлем 2017 года. При этом индекс реальной зарплаты вырос и на 1% по сравнению с июнем этого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.



Так, в июле средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 9 тысяч 170 гривен. Эта сумма является в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 тысячи 723 гривен).

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При этом, средняя номинальная зарплата выросла всего на 0,3% по сравнению с июнем и на 24,9% по сравнению с июлем 2017 года.



Что касается размерах зарплат украинцев, то самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой (9 тысяч 764 гривны), Киевской (9 тысяч 410 гривен), Днепропетровской (9 тысяч 268 гривен) и Запорожской (8 тысяч 945 гривен) областях. В Киеве размер средней зарплаты в июле составил 13 тысяч 836 гривен.

Напомним, что в июне 2018 года реальная зарплата в Украине выросла на 13% по сравнению с июнем прошлого года.