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      Вакарчук рассказал, почему не баллотировался в президенты Украины

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      Вакарчук выбрал парламентские выборы, а не президентские
      Вакарчук выбрал парламентские выборы, а не президентские / Фото 24 канала

      Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объяснил, что не баллотировался на пост президента Украины, поскольку "настоящие изменения" делаются в парламенте. Поэтому, он и решил создать политическую партию для участия в предстоящих выборах в Верховную Раду.

      Лидер "Океана Эльзы" в интервью ТСН отметил, что его политическая сила "Голос" планирует прийти в украинскую политику "всерьез и надолго".

      Читайте также: Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"

      Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, которые касаются украинских граждан, касаются их благосостояния, касаются борьбы с коррупцией, свободной экономики, происходят в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент,
      – заявил Вакарчук.

      Он также не планирует бросать музыкальную карьеру, а будет пытаться сочетать ее с политической деятельностью.

      "Для меня музыка – это что-то важное, что вдохновляет и дает энергию. Я считаю, что тогда, когда я буду иметь возможность творить, я буду оставаться собой и давать эту энергию, в том числе, и в политику", – добавил артист.

      По словам Вакарчука, он понимает, что если все же пройдет в парламент, то будет тратить на работу нардепа основную часть своего времени.

      Что известно о политических планах Вакарчука? 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".

      Он пояснил, что идет в политику, так как Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритет – изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.

      Пока в политическую силу входят всего 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

      Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Партия Голос Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Святослав Вакарчук Музыка
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