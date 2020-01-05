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      Вероятная война между США и Ираном и резонансное убийство в Каховке – видео недели

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      Топовые видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Последствия противостояния США и Ирана

      Со слезами на глазах тысячи иранцев прощались с генерал-лейтенантом элитного спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции. Касима Сулеймани убили в ночь на 3 января неподалеку от аэропорта Багдада. В машину, в которой он находился, попали американские снаряды. Вместе с иранским генерал-лейтенантом погибли еще восемь человек. Спецоперацию в Багдаде провели по личному приказу Дональда Трампа.

      Смотрите видео: возможна ли полномасштабная война между США и Ираном

      Резонансное убийство в Каховке

      В Каховке люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Он хотел, чтобы бывшая жена разрешила ему видеться с родным сыном. Однако ее новый избранник, бывший правоохранитель, был против этого. Во время очередной словесной перепалки выпустил с десяток пуль в первого мужа жены. Подозреваемого задержали правоохранители, однако родственники опасаются, что справедливого решения не будет.

      Смотрите видео: почему людей возмутило расследование правоохранителей

      Судьба тигров, которых нашли в Киеве

      В Киеве в клетках нашли шестерых тигров. Они были грязные, голодные и напуганные. Впоследствии выяснилось, что ранее зверей держал один из комплексов отдыха. Но, когда он закрылся – тигры оказались никому не нужными. Хищников сняла зоозащитница Евгения Прокопенко. О том, что на Водниковом острове в Киеве в тесной клетке рычат тигры – ей сообщил знакомый, а ему – рыбаки.

      Смотрите видео: в Киеве нашли шестерых тигров

      Смертельное наводнение в Индонезии

      В столице Индонезии Джакарте сильные дожди вызвали наводнение и оползни. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 43 человека. Еще примерно 35 тысяч жителей столицы были эвакуированы во временные убежища. Очевидцы опубликовали фото и видео в соцсетях. Автомобили почти полностью затоплены, а люди пытаются пройти через мутно-коричневую воду в некоторых частях столицы.

      Смотрите видео: последствия страшной непогоды в Индонезии

      Непроданные елки превратились в груды мусора

      В то время, когда каждое дерево – на вес золота, в Украине их выбрасывают как мусор. После Нового года недобросовестные продавцы оставили десятки елок, которые не успели раскупить. По всей Украине горы свежесрубленных елок превратились в кучи мусора. В соцсетях люди начали выкладывать десятки фотографий из разных городов, где елки лежат под открытым небом.

      Смотрите видео: в Украине на улицах городов оставили десятки нераспроданных елок

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Протесты в Каховке Убийство Мир животных Новогодние праздники Новости США Убийство Сулеймани Иран Дональд Трамп Расследования Стихийный бедствия Индонезия Новости Киева Война Видео недели
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