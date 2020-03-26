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      VIP-палаты для чиновников, тысячи тестов на коронавирус для украинцев – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 26 марта – в СМИ появилась информация, что медицинским учреждениям приказали готовить отдельные VIP-палаты для чиновников, которые будут болеть коронавирус. Зеленский сразу опроверг такую информацию и заверил, что чиновники будут лечиться в тех заведениях, которые сами и построили. Самый богатый китаец Джан Ма оплатил 50 тыс тестов на коронавирус для украинцев

      Также в выпуске:

      В Италии выздоровел 101-летний инфицированный коронавирусом.

      Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, входящий в ТОП-20 самых богатых людей Украины, выделил на борьбу с коронавирусом 2 миллиона долларов.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Больница Деньги Гуд найт Юкрейн
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