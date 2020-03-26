VIP-палаты для чиновников, тысячи тестов на коронавирус для украинцев – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 26 марта – в СМИ появилась информация, что медицинским учреждениям приказали готовить отдельные VIP-палаты для чиновников, которые будут болеть коронавирус. Зеленский сразу опроверг такую информацию и заверил, что чиновники будут лечиться в тех заведениях, которые сами и построили. Самый богатый китаец Джан Ма оплатил 50 тыс тестов на коронавирус для украинцев
Также в выпуске:
В Италии выздоровел 101-летний инфицированный коронавирусом.
Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, входящий в ТОП-20 самых богатых людей Украины, выделил на борьбу с коронавирусом 2 миллиона долларов.
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