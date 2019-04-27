Во сколько обойдется Путину выдача паспортов на Донбассе: впечатляющая сумма

Решение Владимира Путина выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Украины обойдется бюджету России в несколько миллиардов долларов.

Российское издание The Bell со ссылкой на экспертов сообщило, что выдача российских паспортов на территории оккупированного Донбасса обойдется России почти три миллиарда долларов ежегодно.

Читайте также: Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться

Они объяснили, что российский паспорт предоставляет его владельцу право на бесплатное образование, медицину и получение минимальной пенсии в размере почти девять тысяч рублей, а на оккупированной части Донбасса проживает около одного миллиона пенсионеров. Поэтому только выплаты пожилым людям обойдутся Кремлю почти в два миллиарда долларов.

Однако Владимир Путин назвал цифры аналитиков "страшилками" и опроверг информацию, что в России выдача паспортов дорого обойдется.

Вот эти "страшилки" вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, которые проживают на Донбассе,

– заявил президент РФ.

Он добавил, что расходы могут достичь 100 миллиардов рублей не за год, а за несколько следующих лет.

Что известно о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса?

24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:



• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.