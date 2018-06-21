Вода на улицах доходила до уровня плеч: непогода на юге США затопила дороги, машины и дома

Сильные ливни начались в среду, 20 июня, в результате мощного циклона с побережья Мексиканского залива. Наводнение затопило город Техас на юге США, сейчас подобная ситуация грозит еще по крайней мере пяти американским штатам.

Об этом сообщило информационное агенство Reuters.

Читайте также: Улицы-реки и вырванные деревья: непогода наделала беды в Луцке

Жители Техаса были вынуждены пробираться через воду, которая достигала почти уровня плеч, до границы города Веслако, где вода продолжает подниматься.

В Twitter люди комментируют непогоду. "Это моя улица в Веслако. Кто хочешь пойти купаться со мной?", – отметила в соцсети жительница города Веслако.

"В моем доме вода достигает до щиколотки", – пишет в Твиттере житель Веслако по имени Сэм, показывая видео о паводковых водах на его кухне и в других помещениях.

Чрезвычайные службы провели несколько работ в городских водохранилищ города, а полиция закрыла дороги.

Будьте готовы к воде на дорогах из-за быстрого подъема воды из ручьев или даже воде, которая течет из сельскохозяйственных полей,

– отметили в консультативной работе NWS в Де-Мойне, штат Айова.

Власти закрыли дороги со среды в нескольких города вдоль рек Де-Муан и Миссисипи на Среднем Западе, где на протяжении последних нескольких дней выпадали интенсивные дожди.

Несмотря на то, что южные и центральные территории США пострадали от большого количества воды, дожди в западных Соединенных Штатах помогли замедлить рост лесных пожаров, как сообщила Национальная лесная служба.