10:16
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
  • воскресенье
    19°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Вода на улицах доходила до уровня плеч: непогода на юге США затопила дороги, машины и дома

44 Читати новину українською
Непогода на юге США затопила дороги, машины и дома
Непогода на юге США затопила дороги, машины и дома / reuters.com

Сильные ливни начались в среду, 20 июня, в результате мощного циклона с побережья Мексиканского залива. Наводнение затопило город Техас на юге США, сейчас подобная ситуация грозит еще по крайней мере пяти американским штатам.

Об этом сообщило информационное агенство Reuters.

Читайте также: Улицы-реки и вырванные деревья: непогода наделала беды в Луцке

Жители Техаса были вынуждены пробираться через воду, которая достигала почти уровня плеч, до границы города Веслако, где вода продолжает подниматься.

В Twitter люди комментируют непогоду. "Это моя улица в Веслако. Кто хочешь пойти купаться со мной?", – отметила в соцсети жительница города Веслако.

"В моем доме вода достигает до щиколотки", – пишет в Твиттере житель Веслако по имени Сэм, показывая видео о паводковых водах на его кухне и в других помещениях.

Чрезвычайные службы провели несколько работ в городских водохранилищ города, а полиция закрыла дороги.

Будьте готовы к воде на дорогах из-за быстрого подъема воды из ручьев или даже воде, которая течет из сельскохозяйственных полей,
– отметили в консультативной работе NWS в Де-Мойне, штат Айова.

Власти закрыли дороги со среды в нескольких города вдоль рек Де-Муан и Миссисипи на Среднем Западе, где на протяжении последних нескольких дней выпадали интенсивные дожди.

Несмотря на то, что южные и центральные территории США пострадали от большого количества воды, дожди в западных Соединенных Штатах помогли замедлить рост лесных пожаров, как сообщила Национальная лесная служба.

Теги: Техас Стихийный бедствия Погода Новости США
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Збільшення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сегодня, 08:38 Збільшення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 833
Ефективність роботи української митниці у цифрах: підозріла статистика
сегодня, 08:00 Ефективність роботи української митниці у цифрах: підозріла статистика
63
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 июня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 609
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 июня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 438
Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
20 июня, 21:01 Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
Іван Вербицький 952
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук