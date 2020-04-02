Военный покончил жизнь самоубийством на Львовщине: неподалеку нашли еще тело гражданского

На Львовщине в лесополосе на Яворовском полигоне обнаружили тела двух мужчин. Один погибший – военный-контрактник, второй – гражданский местный житель.

Гибель военного: детали

Как сообщает ТСН, предварительно гибель военного квалифицируют как самоубийство. В полиции говорят, что мужчина оставил предсмертную записку. Якобы по семейным обстоятельствам решил свести счеты с жизнью. По данным журналистов, мужчина якобы подорвался на самодельном устройстве.

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Он жил в казарме рядом с полигоном. Вечером вышел на улицу и вовремя не вернулся. Другие военные бросились на поиски. Впоследствии нашли его тело в лесополосе.

Известно, что военный служил по контракту. Был родом с Черниговщины. Ему было 25 лет.

Никаких проблем на военной службе не было, замечания от командования – отсутствуют вообще. По службе характеризовался только с положительной стороны,

– рассказал временно исполняющий командира воинской части Владимир Сидоров.

Что известно о погибшем гражданском

Что касается гражданского, то его тело военные случайно нашли во время поисков своего товарища. Лежало оно в нескольких километрах от военной части.

Это 47-летний местный житель, которого еще в январе объявили пропавшим без вести. Была ли его смерть насильственной, в полиции не сообщают.

Оба тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна установить окончательные причины смерти. Результаты должны быть через несколько дней. Правоохранители пообещали их обнародовать.

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К слову, недавно в Житомире попрощались с киборгом, ветераном 95-го ОДШБр Олегом Котенко (позывной "Кот"). 6 марта его нашли застреленным в подъезде дома. В полиции утверждают, что основной версией смерти является самоубийство. Зато родственники и друзья ветерана не верят в суицид.