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      Мужчина, которого задержали за попытку убийства, покончил с собой

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      Мужчина повесился в изоляторе / koutipandoras.gr

      В изоляторе временного содержания в Киевской области задержанный покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным.

      Инцидент произошел в Василькове Киевской области, сообщает УНН.

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      Мужчину задержали за попытку убийства любовника подруги в Ирпене. Через несколько часов после задержания его нашли повешенным в изоляторе.

      Мужчина 31 марта через балкон попал в квартиру знакомой. Застав ее в постели с другим, набросился на того с ножом. Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Самоубийство Криминальные новости Криминал
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