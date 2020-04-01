Мужчина, которого задержали за попытку убийства, покончил с собой

В изоляторе временного содержания в Киевской области задержанный покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным.

Инцидент произошел в Василькове Киевской области, сообщает УНН.

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Мужчину задержали за попытку убийства любовника подруги в Ирпене. Через несколько часов после задержания его нашли повешенным в изоляторе.

Мужчина 31 марта через балкон попал в квартиру знакомой. Застав ее в постели с другим, набросился на того с ножом. Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением.