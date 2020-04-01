Мужчина, которого задержали за попытку убийства, покончил с собой
В изоляторе временного содержания в Киевской области задержанный покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным.
Инцидент произошел в Василькове Киевской области, сообщает УНН.
Читайте также В лондонской больнице, где от Covid-2019 умерли 8 пациентов, покончила с жизнью медсестра
Мужчину задержали за попытку убийства любовника подруги в Ирпене. Через несколько часов после задержания его нашли повешенным в изоляторе.
Мужчина 31 марта через балкон попал в квартиру знакомой. Застав ее в постели с другим, набросился на того с ножом. Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением.
Читайте также
-
Кризисы 1998, 2008 и 2014 годов в Украине: какими были безработица и курс долларасегодня , 06:40
-
В Британии нашли овцу, которая лает и дружит с собаками: забавные фотосегодня , 06:18
-
Из Китая прибыла очередная партия тестов и медицинских средствсегодня , 08:50
-
Завод Lamborghini в Италии перешел на производство медицинских масок: фотосегодня , 05:52
-
Коронавирус – крупнейший мировой кризис со времен Второй мировой войны, – ООНсегодня , 08:09
-
Были ли инфицированные коронавирусом на рейсе из Вьетнама: ответ Минздравасегодня , 11:03