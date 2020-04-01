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      Чоловік, якого затримали за спробу вбивства, покінчив із собою

      -
      Чоловіка повісився в ізоляторі / koutipandoras.gr

      В ізоляторі тимчасового тримання в Київській області затриманий покінчив життя самогубством. Його знайшли повішеним.

      Інцидент стався у Василькові на Київщині, повідомляє УНН.

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      Чоловіка затримали за спробу вбивства коханця подруги в Ірпені. Через декілька годин після затримання його знайшли повішеним у ізоляторі.

      Чоловік 31 березня через балкон потрапив до квартири знайомої. Заставши її у ліжку з іншим, накинувся на того з ножем. Потерпілого госпіталізували з ножовим пораненням.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Самогубство Кримінальні новини Кримінал
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