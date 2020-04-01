Чоловік, якого затримали за спробу вбивства, покінчив із собою

В ізоляторі тимчасового тримання в Київській області затриманий покінчив життя самогубством. Його знайшли повішеним.

Інцидент стався у Василькові на Київщині, повідомляє УНН.

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Чоловіка затримали за спробу вбивства коханця подруги в Ірпені. Через декілька годин після затримання його знайшли повішеним у ізоляторі.

Чоловік 31 березня через балкон потрапив до квартири знайомої. Заставши її у ліжку з іншим, накинувся на того з ножем. Потерпілого госпіталізували з ножовим пораненням.