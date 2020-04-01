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      В Ровно застрелился руководитель Госгеокадастра Карпов, – СМИ

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      В Ровно на улице Черновола нашли застреленным Илью Карпова, заместителя начальника главного управления Госгеокадастра в Ровненской области. Мужчине было 32 года. Трагедия произошла утром 1 апреля.

      Илья Карпов застрелился: данные от СМИ

      Как сообщает издание "Рівненські новини", тело чиновника нашли в его квартире. Он не подавал никаких признаков жизни и у него было огнестрельное ранение.

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      По словам журналистов, предварительно установлено, что Илья Карпов застрелился сам.


      Илья Карпов

      В полиции подтвердили факт гибели чиновника. Правда, правоохранители имя погибшего и его должность не называют.

      О том, что в Ровно застрелили заместителя начальника Госгеокадастра, написал в телеграмме экс-нардеп Игорь Мосийчук.

       

      Также информацию о смерти Карпова обнародовало несколько ровненских изданий. В частности, по данным источников сайта 0362.ua, у него были долги.

      Детали от полиции

      По данным полиции, 32-летнего мужчину обнаружила его родственница. Тело лежало в гостиной. На нем можно было увидеть огнестрельное ранение грудной клетки. Рядом лежало охотничье ружье. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

      По факту инцидента полиции начала уголовное производство. Предварительная классификация – умышленное убийство с пометкой самоубийство.

      Кроме того, правоохранители изъяли ружье для экспертизы. Известно, что оружие было зарегистрировано. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе и причины трагедии.

      У погибшего чиновника остались жена и малолетний сын.

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      Что известно об Илье Карпове?
      Он родился 21 июля 1987 года в городе Ровно. В апреле 2017 года его назначили заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра в Ровненской области.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Убийство Криминальные новости Жертвы Самоубийство Ровно
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