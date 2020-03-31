Убийство Старицкого: на одежде жены экс-министра Кожары нашли следы от выстрела – СМИ

Эксперты-криминалисты нашли следы от выстрела на одежде Марины Козерод – жены экс-главы МИД Леонида Кожары. Его 27 марта недавно взяли под стражу по подозрению в убийстве экс-главы правления "Интера" Сергея Старицкого.

Об обнаружении следов выстрела на одежде жены Кожары говорится в расследовании журналистов "Следствия.Инфо". Авторы исследования ссылаются на результаты экспертизы Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, которые есть в распоряжении редакции.

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Официальное следствие считает, что имеет достаточно доказательств, чтобы подозревать в преступлении именно Кожару. Прокуроры сказали на судебном заседании, что не имеют доказательств причастности к убийству его жены.

В то же время журналисты утверждают, что в выводах экспертов отмечается, что следов от выстрела и следов крови погибшего Старицкого не нашли ни на одежде, ни на теле Кожары. Прокуроры объяснили это тем, что патроны, которыми Кожара заряжал свой пистолет, якобы не оставляют пороха.

Следов от выстрела не было и на теле жены Кожары. Но по данным журналистов, на спортивной кофте, в которую Козерод была одета в тот вечер, эксперты нашли следы от выстрела, а именно – дифениламин.

"На спортивной кофте и спортивных брюках, принадлежащих Козерод, обнаружен дифениламин, что может свидетельствовать о наличие следов продуктов выстрела", – говорится в заключении экспертов.

Журналисты связались с прокурором в этом процессе, однако тот отказался устно отвечать на обращения. Поэтому журналисты утверждают, что направили письменный запрос и опубликуют его после того, как ведомство предоставит ответ.

По словам журналистов, сама Козерод тоже отказалась отвечать на вопросы и бросила трубку.

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