Жена Кожары призналась в случайном убийстве Старицкого, – защита экс-министра
Экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару подозревают в убийстве медиа-менеджера Сергея Старицкого. Впрочем во время судебного заседания защита экс-министра заявил, что жена Кожары призналась в случайном убийстве.
Защитники сообщили, что соответствующее заявление жена экс-министра Марина Козерод подала правоохранительными органам 25 марта, заявил адвокат Кожары во время заседания.
К слову Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве
Убийство экс-главы Сергея Старицкого будто случилось случайно, а Козерод уже обращалась в милицию с просьбой привлечь ее к проведению следственных действий.
Адвокаты опровергают версию конфликта. По их словам, в момент убийства сам Кожара находился на другом этаже здания.
Марина Козерод увидела в руках Старицкого пистолет. Когда женщина попыталась отобрать оружие, оно выстрелило.
Вчера она написала заявление-признание о совершении уголовного преступления. Это казус, который случился в ту ночь,
– заявил адвокат.
В то же время он подчеркнул, что Марину Козерод даже не приобщали к целому ряду экспертиз, которые проводили по Кожаре. Прокуроры же подчеркнули, что пока не получали заявления Козерод, но из услышанного сделали вывод, что это лишь утверждение, что она была свидетелем преступления, а не признание в его совершении.
Смерть Сергея Старицкого: коротко
- 21 февраля Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины. Сначала подозревали самоубийство.
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.
- Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.
- 25 марта полиция задержала Леонида Кожару. Он является главным подозреваемым в убийстве.