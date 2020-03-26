Жена Кожары призналась в случайном убийстве Старицкого, – защита экс-министра

Экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару подозревают в убийстве медиа-менеджера Сергея Старицкого. Впрочем во время судебного заседания защита экс-министра заявил, что жена Кожары призналась в случайном убийстве.

Защитники сообщили, что соответствующее заявление жена экс-министра Марина Козерод подала правоохранительными органам 25 марта, заявил адвокат Кожары во время заседания.

К слову Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве

Убийство экс-главы Сергея Старицкого будто случилось случайно, а Козерод уже обращалась в милицию с просьбой привлечь ее к проведению следственных действий.

Адвокаты опровергают версию конфликта. По их словам, в момент убийства сам Кожара находился на другом этаже здания.

Марина Козерод увидела в руках Старицкого пистолет. Когда женщина попыталась отобрать оружие, оно выстрелило.

Вчера она написала заявление-признание о совершении уголовного преступления. Это казус, который случился в ту ночь,

– заявил адвокат.

В то же время он подчеркнул, что Марину Козерод даже не приобщали к целому ряду экспертиз, которые проводили по Кожаре. Прокуроры же подчеркнули, что пока не получали заявления Козерод, но из услышанного сделали вывод, что это лишь утверждение, что она была свидетелем преступления, а не признание в его совершении.

Смерть Сергея Старицкого: коротко