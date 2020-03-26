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      Жена Кожары призналась в случайном убийстве Старицкого, – защита экс-министра

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      Экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару подозревают в убийстве медиа-менеджера Сергея Старицкого. Впрочем во время судебного заседания защита экс-министра заявил, что жена Кожары призналась в случайном убийстве.

      Защитники сообщили, что соответствующее заявление жена экс-министра Марина Козерод подала правоохранительными органам 25 марта, заявил адвокат Кожары во время заседания.

      К слову Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве

      Убийство экс-главы Сергея Старицкого будто случилось случайно, а Козерод уже обращалась в милицию с просьбой привлечь ее к проведению следственных действий.

      Адвокаты опровергают версию конфликта. По их словам, в момент убийства сам Кожара находился на другом этаже здания.

      Марина Козерод увидела в руках Старицкого пистолет. Когда женщина попыталась отобрать оружие, оно выстрелило.

      Вчера она написала заявление-признание о совершении уголовного преступления. Это казус, который случился в ту ночь,
      – заявил адвокат.

      В то же время он подчеркнул, что Марину Козерод даже не приобщали к целому ряду экспертиз, которые проводили по Кожаре. Прокуроры же подчеркнули, что пока не получали заявления Козерод, но из услышанного сделали вывод, что это лишь утверждение, что она была свидетелем преступления, а не признание в его совершении.

      Смерть Сергея Старицкого: коротко

      • 21 февраля Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины. Сначала подозревали самоубийство.
      • 22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.
      • Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.
      • 25 марта полиция задержала Леонида Кожару. Он является главным подозреваемым в убийстве.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Самоубийство Убийство Леонид Кожара Новости Украины
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