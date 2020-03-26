Дружина Кожари зізналася у випадковому вбивстві Старицького, – захист ексміністра

Ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві медіа-менеджера Сергія Старицького. Втім під час судового засідання захист ексміністра заявив, що дружина Кожари зізналася у випадковому вбивстві.

Захисники повідомили, що відповідну заяву дружина ексміністра Марина Козерод подала правоохороним органам 25 березня, заявив адвокат Кожари під час засідання.

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Вбивство ексголови Сергія Старицького буцімто трапилося випадково, а Козерод уже зверталася до правоохоронців з проханням долучити її до проведення слідчих дій.

Адвокат спростовують версію конфлікту. За їхніми словами, у момент вбивства сам Кожара перебував на іншому поверсі будинку.

Марина Козерод побачила у руках Старицького пістолет. Коли жінка спробувала відібрати зброю, та вистрелила.

Вчора вона написала заяву-зізнання про вчинення кримінального правопорушення. Це казус, який трапився у ту ніч,

– заявив адвокат.

Водночас він наголосив, що Марину Козерод навіть не долучали до цілої низки експертиз, які проводили щодо Кожари. Прокурори ж підкреслили, що поки не отримували заяви Козерод, але з почутого зробили висновок, що це лише ствердження, що вона була свідком злочину, а не зізнання у його скоєнні.

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