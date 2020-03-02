Это могла быть игра с оружием, – эксперт об убийстве Старицкого

В конце февраля бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого нашли мертвым в доме Леонида Кожары – главы МИД времен президентства Януковича. Сначала правоохранители предполагали, что он совершил самоубийство, однако впоследствии переквалифицировали гибель на убийство.

Как и почему могла произойти трагедия – в прямом эфире 24 канала прокомментировали эксперт по деятельности правоохранительных органов Валерий Кур и журналист Денис Казанский.

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Кур подчеркнул, что в момент трагедии хозяин, его жена и гость выпивали. А как правило в состоянии алкогольного опьянения происходит кардинальная смена личности. Также эксперт отметил, что не верит в версию о самоубийстве.

"Берем неосторожность. Это когда пьяные начинаются забавляться тем, чем при здравом уме бы не стали. Поэтому это могло быть неосторожное поведение с оружием. Когда не знали, что пистолет заряжен", – отметил он.

Можно рассматривать вариант, что вдруг появилась какая-то злость. Это вполне естественно. Вспоминая что-то – разговор, перепалка. И вот тут точно у людей "планка съезжает". Я этого не исключаю,

– добавил Кур.

"Они после распития, видимо, во что-то играли. Это могла быть игра с оружием. Думаю, ему не давали оружие, чтобы он им поиграл. Я уверен, что оно было у них (хозяев дома, – 24 канал). Они демонстрировали его", – отметил эксперт.



Бизнесмена Старицкого убили в доме экс-министра Кожары / "Информатор Киев"

Денис Казанский подчеркнул, что могло произойти что угодно. А гадать сейчас, как именно – неблагодарное дело.

У меня, например, не лежит оружие на столе. Чтобы зашел гость, взял его и застрелился. Все понимают, что это абсурд, так не могло быть. Очевидно, что этот пистолет где-то хранился. Его мог достать только хозяин,

– убежден журналист.

Он добавил: если Старицкого застрелили из собственного оружия, можно было бы моделировать определенные варианты развития событий. Но если человек пришел в гости и его застрелили из оружия, которое находилось в доме, за это однозначно несут ответственность хозяева.

Казанский подчеркнул, что пистолет, особенно когда люди выпивают, должен храниться в специальном месте. А последнее, что надо делать, когда есть алкоголь – вытаскивать оружие и проводить с ним какие-то манипуляции.

Что известно о Сергее Старицком?Родился в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.



Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".