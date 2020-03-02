Це могла бути гра зі зброєю, – експерт про вбивство Старицького

Наприкінці лютого колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького знайшли мертвим у будинку Леоніда Кожари – очільника МЗС часів президенства Януковича. Спочатку правоохоронці припускали, що він скоїв самогубство, проте згодом перекваліфікували загибель на вбивство.

Як та чому могла відбутися трагедія – в прямому ефірі 24 каналу прокоментували експерт з діяльності правоохоронних органів Валерій Кур та журналіст Денис Казанський.

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Кур підкреслив, що в момент трагедії господар, його дружина та гість випивали. А, як правило, у стані алкогольного сп'яніння відбувається кардинальна зміна особистості. Також експерт наголосив, що не вірить у версію про самогубство.

"Беремо необережність. Це коли випивші починаються бавитися тим, чим при здоровому глузді б не стали. Тож це могла бути необережна поведінка зі зброєю. Коли не знали, що пістолет заряджений", – зазначив він.

Можна розглядати варіант, що раптом з'явилася якась злість. Це цілком природно. Згадуючи щось – розмова, перепалка. І ось тут точно у людей "планка з'їжджає". Я цього не виключаю,

– додав Кур.

"Вони після розпиття, мабуть, у щось грали. Це могла бути гра зі зброєю. Думаю, йому не давали зброю, аби він нею погрався. Я впевнений, що вона була в них (господарів дому, – 24 канал). Вони демонстрували її", – зазначив експерт.



Бізнесмена Старицького вбили у будинку ексміністра Кожари / "Інформатор Київ"

Денис Казанський наголосив, що могло відбутися що завгодно. А гадати зараз, як саме – невдячна справа.

У мене, наприклад, не лежить зброя на столі. Щоб зайшов гість, взяв її і застрелився. Всі розуміють, що це абсурд, так не могло бути. Очевидно, що цей пістолет десь зберігався. Його міг дістати тільки господар,

– переконаний журналіст.

Він додав: якщо Старицького застрелили з власної зброї, можна було б моделювати певні варіанти розвитку подій. Та якщо людина прийшла в гості і її застрелили зі зброї, яка перебувала у тому домі, за це однозначно несуть відповідальність господарі.

Казанський наголосив, що пістолет, особливо коли люди випивають, мав би зберігатися в спеціальному місці. А останнє, що треба робити, коли є алкоголь – витягувати зброю і проводити з нею якісь маніпуляції.

Що відомо про Сергія Старицького?Народився у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.



Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".