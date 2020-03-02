21:49
2 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA: Чому Зеленський скликає Раду. Рабінович подався в діджеї
      Вєсті.UA
      19:44, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Це могла бути гра зі зброєю, – експерт про вбивство Старицького

      - Читать новость на русском
      Загиблий Сергій Старицький / Фото із соцмереж

      Наприкінці лютого колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького знайшли мертвим у будинку Леоніда Кожари – очільника МЗС часів президенства Януковича. Спочатку правоохоронці припускали, що він скоїв самогубство, проте згодом перекваліфікували загибель на вбивство.

      Як та чому могла відбутися трагедія – в прямому ефірі 24 каналу прокоментували експерт з діяльності правоохоронних органів Валерій Кур та журналіст Денис Казанський.

      Зверніть увагу! Під Києвом знайшли мертвим колишнього керівника "Інтера" Старицького: що про нього відомо

      Кур підкреслив, що в момент трагедії господар, його дружина та гість випивали. А, як правило, у стані алкогольного сп'яніння відбувається кардинальна зміна особистості. Також експерт наголосив, що не вірить у версію про самогубство.

      "Беремо необережність. Це коли випивші починаються бавитися тим, чим при здоровому глузді б не стали. Тож це могла бути необережна поведінка зі зброєю. Коли не знали, що пістолет заряджений", – зазначив він.

      Можна розглядати варіант, що раптом з'явилася якась злість. Це цілком природно. Згадуючи щось – розмова, перепалка. І ось тут точно у людей "планка з'їжджає". Я цього не виключаю,
      – додав Кур.

      "Вони після розпиття, мабуть, у щось грали. Це могла бути гра зі зброєю. Думаю, йому не давали зброю, аби він нею погрався. Я впевнений, що вона була в них (господарів дому, – 24 канал). Вони демонстрували її", – зазначив експерт.

      Вбивство Старицького
      Бізнесмена Старицького вбили у будинку ексміністра Кожари / "Інформатор Київ"

      Денис Казанський наголосив, що могло відбутися що завгодно. А гадати зараз, як саме – невдячна справа.

      У мене, наприклад, не лежить зброя на столі. Щоб зайшов гість, взяв її і застрелився. Всі розуміють, що це абсурд, так не могло бути. Очевидно, що цей пістолет десь зберігався. Його міг дістати тільки господар,
      – переконаний журналіст.

      Він додав: якщо Старицького застрелили з власної зброї, можна було б моделювати певні варіанти розвитку подій. Та якщо людина прийшла в гості і її застрелили зі зброї, яка перебувала у тому домі, за це однозначно несуть відповідальність господарі. 

      Казанський наголосив, що пістолет, особливо коли люди випивають, мав би зберігатися в спеціальному місці. А останнє, що треба робити, коли є алкоголь – витягувати зброю і проводити з нею якісь маніпуляції.

      Що відомо про Сергія Старицького?Народився у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.

      Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".

      Помер один з п'яти хворих на коронавірус депутатів в Ірані
      сьогодні
      Автор: Дмитро Гнап, Ірина Буртик
      Теги: Новини політики Зброя Леонід Кожара Поліція Вбивство Смерть Сергія Старицького Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Як Укрзалізниця віддала газові постачання клану Злочевського: деталі змови
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 19:00 Коронавірус та його наслідки: дорожня карта для Зеленського
      Анатолій Амелін
      24 лютого , 20:00 MINI Cooper SE: електричний, але драйвовий
      сьогодні , 15:30 Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі
      26 лютого , 14:47 5 найчастіших помилок при ремонті кухні – фото
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук