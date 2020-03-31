Вбивство Старицького: на одязі дружини ексміністра Кожари знайшли сліди від пострілу – ЗМІ

Експерти-криміналісти знайшли сліди від пострілу на одязі Марини Козерод – дружини ексголови МЗС Леоніда Кожари. Його 27 березня нещодавно взяли під варту за підозрою в убивстві ексголови правління "Інтера" Сергія Старицького.

Про виявлення слідів від пострілу на одязі дружини Кожари мовиться у розслідуванні журналістів "Слідства.Інфо". Автори дослідження посилаються на результати експертизи Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, які є в розпорядженні редакції.

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Офіційне слідство вважає, що має достатньо доказів, щоб підозрювати у злочині саме Кожару. Прокурори сказали на судовому засіданні, що не мають доказів причетності до вбивства його дружини.

Водночас журналісти стверджують, що у висновках експертів зазначається, що слідів від пострілу та слідів крові загиблого Старицького не знайшли ні на одязі, ні на тілі Кожари. Прокурори пояснили це тим, що набої, якими Кожара заряджав свій пістолет, нібито не залишають пороху.

Слідів від пострілу не було й на тілі дружини Кожари. Але за даними журналістів, на спортивній кофті, у яку Козерод була одягнена того вечора, експерти таки знайшли сліди від пострілу, а саме – дифеніламін.

"На спортивній кофті та спортивних штанях, які належать Козерод, виявлено дифеніламін, що може свідчити про наявність слідів продуктів пострілу", – мовиться у висновку експертів.

Журналісти зв’язалися з прокурором у цьому процесі, проте той відмовився усно відповідати на звернення. Тож журналісти стверджують, що скеурвали письмовий запит і опублікують його після того, як відомство надасть відповідь.

За словами журналістів, сама Козерод теж відмовилася відповідати на запитання і кинула слухавку.

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