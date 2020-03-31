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      Вбивство Старицького: на одязі дружини ексміністра Кожари знайшли сліди від пострілу – ЗМІ

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      На одязі дружини Кожари знайшли сліди від пострілу у, ймовірно, Старицького / Колаж 24 каналу

      Експерти-криміналісти знайшли сліди від пострілу на одязі Марини Козерод – дружини ексголови МЗС Леоніда Кожари. Його 27 березня нещодавно взяли під варту за підозрою в убивстві ексголови правління "Інтера" Сергія Старицького.

      Про виявлення слідів від пострілу на одязі дружини Кожари мовиться у розслідуванні журналістів "Слідства.Інфо". Автори дослідження посилаються на результати експертизи Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, які є в розпорядженні редакції.

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      Офіційне слідство вважає, що має достатньо доказів, щоб підозрювати у злочині саме Кожару. Прокурори сказали на судовому засіданні, що не мають доказів причетності до вбивства його дружини.

      Водночас журналісти стверджують, що у висновках експертів зазначається, що слідів від пострілу та слідів крові загиблого Старицького не знайшли ні на одязі, ні на тілі Кожари. Прокурори пояснили це тим, що набої, якими Кожара заряджав свій пістолет, нібито не залишають пороху.

      Слідів від пострілу не було й на тілі дружини Кожари. Але за даними журналістів, на спортивній кофті, у яку Козерод була одягнена того вечора, експерти таки знайшли сліди від пострілу, а саме – дифеніламін.

      "На спортивній кофті та спортивних штанях, які належать Козерод, виявлено дифеніламін, що може свідчити про наявність слідів продуктів пострілу", – мовиться у висновку експертів.

      Журналісти зв’язалися з прокурором у цьому процесі, проте той відмовився усно відповідати на звернення. Тож журналісти стверджують, що скеурвали письмовий запит і опублікують його після того, як відомство надасть відповідь.

      За словами журналістів, сама Козерод теж відмовилася відповідати на запитання і кинула слухавку.

      До теми Це могла бути гра зі зброєю, – експерт про вбивство Старицького

      Що відомо про вбивство Сергія Старицього

      • 21 лютого Сергія Старицького знайшли мертвим з вогнепальним пораненням голови у селі Чайки на Київщині в будинку екс-голови МЗС України Леоніда Кожари.
      • Спершу в поліції Київщини повідомили, що Старицький приїхав у гості і наклав на себе руки. Однак вже наступного дня справу перекваліфікували на умисне вбивство.
      • Рідні та друзі Старицького відразу ж узялися заявляти, що в того було підстав для самогубства.
      • Водночас Кожара та його дружина стверджували, що Старицький таки наклав на себе руки.
      • 25 березня Кожару затримали, а через 2 дні взяли під варту до 25 травня з альтернативою застави в 14 мільйонів гривень.
      • Під час судового засідання адвокати Кожари заявили, що в момент вбивства сам ексміністр перебував на іншому поверсі будинку. Тим часом Козерод побачила у руках Старицького пістолет, а коли спробувала відібрати зброю, пістолет вистрелив.
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини ЗМІ Розслідування Самогубство Вбивство Смерть Сергія Старицького Леонід Кожара
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