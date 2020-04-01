22:54
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Рівному застрелився керівник Держгеокадастру Карпов, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Знайшли застреленим Іллю Карпова, заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області / "МордовМедиа"

      У Рівному на вулиці Чорновола знайшли застреленим Іллю Карпова, заступника начальника головного управління Держгеокадастру у Рівненській області. Чоловікові було 33 роки. Трагедія сталася вранці 1 квітня.

      Ілля Карпов застрелився: дані від ЗМІ

      Як повідомляє видання "Рівненські новини", тіло чиновника знайшли у його помешканні. Він не подавав жодних ознак життя та мав вогнепальне поранення.

      Важливо У НБУ підтвердили смерть ексвласника банку "Аваль" Федора Шпига

      За словами журналістів, попередньо встановлено, що Ілля Карпов застрелився сам.


      Ілля Карпов 

      У поліції підтвердили факт загибелі чиновника. Щоправда, правоохоронці ім’я загиблого та його посаду не називають.

      Про те, що у Рівному застрелили заступника начальника Держгеокадастру, написав у телеграмі екснардеп Ігор Мосійчук.

      Також інформацію про смерть Карпова оприлюднило кілька рівненських видань. Зокрема, за даними джерел сайту 0362.ua, він мав борги.

      Деталі від поліції 

      За даними поліції, 32-річного чоловіка виявила його родичка. Тіло лежало у вітальні. На ньому можна було побачити вогнепальне поранення грудної клітки. Поруч лежала мисливська рушниця. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

      За фактом інциденту поліції розпочала кримінальне провадження. Попередня класифікація – умисне вбивство з позначкою самогубство.

      Крім того, правоохоронці вилучили рушницю задля експертизи. Відомо, що зброя була зареєстрованою. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, зокрема й причини трагедії.

      У загиблого посадовця залишилися дружина та малолітній син.

      Ще один гучний злочин Вбивство Старицького: на одязі дружини ексміністра Кожари знайшли сліди від пострілу – ЗМІ

      Що відомо про Іллю Карпова? Він народився 21 липня 1987 року в місті Рівне. З квітня 2017 року його призначили заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.

      Теги: Вбивство Кримінальні новини Жертви Самогубство Рівне Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 17:37 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
      Здорове життя 32530
      сьогодні , 16:58 Коронавірус в Іспанії: смертність уже 5 днів поспіль б'є рекорди
      Здорове життя 58501
      сьогодні , 17:52 Коронавірус в Росії: Путін заборонив вітатися з ним за руку і засів у резиденції під Москвою
      Новини України 6925
      сьогодні , 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
      Інтернет 22228
      сьогодні , 20:36 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
      Новини України 3704
      сьогодні , 16:30 Закупівля захисних масок: чому це гроші на вітер
      Блоги 4414
      сьогодні , 18:15 Чому Україна приєдналася до санкцій проти Білорусі і які наслідки
      Новини України 10901
      сьогодні , 16:38 Скільки українців підтримують вступ до НАТО та ЄС: результати опитування
      Новини України 4141
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:46 Вища рада правосуддя переслідує та цькує чесних суддів: шокуючі приклади
      Роман Маселко
      сьогодні , 22:00 Голий король: як депутати голосували за "антиколомойський" закон
      Віталій Шабунін
      сьогодні , 11:30 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук