У Рівному застрелився керівник Держгеокадастру Карпов, – ЗМІ
У Рівному на вулиці Чорновола знайшли застреленим Іллю Карпова, заступника начальника головного управління Держгеокадастру у Рівненській області. Чоловікові було 33 роки. Трагедія сталася вранці 1 квітня.
Ілля Карпов застрелився: дані від ЗМІ
Як повідомляє видання "Рівненські новини", тіло чиновника знайшли у його помешканні. Він не подавав жодних ознак життя та мав вогнепальне поранення.
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За словами журналістів, попередньо встановлено, що Ілля Карпов застрелився сам.
Ілля Карпов
У поліції підтвердили факт загибелі чиновника. Щоправда, правоохоронці ім’я загиблого та його посаду не називають.
Про те, що у Рівному застрелили заступника начальника Держгеокадастру, написав у телеграмі екснардеп Ігор Мосійчук.
Також інформацію про смерть Карпова оприлюднило кілька рівненських видань. Зокрема, за даними джерел сайту 0362.ua, він мав борги.
Деталі від поліції
За даними поліції, 32-річного чоловіка виявила його родичка. Тіло лежало у вітальні. На ньому можна було побачити вогнепальне поранення грудної клітки. Поруч лежала мисливська рушниця. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
За фактом інциденту поліції розпочала кримінальне провадження. Попередня класифікація – умисне вбивство з позначкою самогубство.
Крім того, правоохоронці вилучили рушницю задля експертизи. Відомо, що зброя була зареєстрованою. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, зокрема й причини трагедії.
У загиблого посадовця залишилися дружина та малолітній син.
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Що відомо про Іллю Карпова? Він народився 21 липня 1987 року в місті Рівне. З квітня 2017 року його призначили заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.
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