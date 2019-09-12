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      Волонтеры установили флаги на могилах погибших бойцов АТО, а их сняли: фото до и после

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      В Днепре сняли флаги с могил погибших бойцов АТО
      В Днепре сняли флаги с могил погибших бойцов АТО / facebook.com

      На Краснопольском кладбище активисты установили сине-желтые флаги у могил погибших бойцов АТО. Днепровские коммунальщики сняли их.

      Представительница инициативной группы, волонтер батальона "Донбасс" Алина Смирнова рассказала, что в августе активисты за свой счет установили на могилах бойцов на Краснопольском кладбище 8 флагов батальона "Донбасс" и 21 флаг Украины, сообщает "Радио Свобода".

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      Однако директор департамента соцполитики мэрии Днепра Юлия Дмитрова сказала, что активисты не согласовали с городскими властями и администрацией кладбища установление нескольких десятков металлических флагштоков с флагами.

       

      В Днепре на кладбище активисты установили флаги на могилах погибших воинов, но коммунальщики их сняли / Фото с фейсбука Галины Пугачевой

      Дмитрова подчеркнула, что установленным флагам не могли гарантировать сохранность на кладбище. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы. Она заверила, что флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас они хранятся в администрации кладбища.

      Мы договорились в течение полугода установить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент – заменить кресты на могилах неустановленных бойцов. Установить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий – приспускать,
      – добавила Дмитрова.

      По этими всем могилами следит КП "Ритуальные услуги" и администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. Дмитрова подчеркнула, что "приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя".

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      Между тем, волонтер батальона "Донбасс" Алина Смирнова рассказала, что снятие флагов вызвало возмущение у инициаторов проекта и семей погибших. Активисты будут настаивать, чтобы флаги батальона "Донбасс" были возвращены на место, на каждую могилу.

      На этом кладбище в целом похоронено 11 бойцов "Донбасса". Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще – документы об этом лягут на стол президенту,
      – отметила активистка.

      дніпро прапори могили воїни військові
      аТак выглядели флаги, установленные на могилах / Фото с фейсбуке Галины Пугачевой

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы АТО Новости Днепра Волонтеры
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