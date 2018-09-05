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Вопрос доступа ГПУ к телефону журналистки Седлецкой рассмотрел комитет Верховной Рады

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Комитет Верховной Рады рассмотрел вопрос о ситуации с журналисткой Седлецкой
Комитет Верховной Рады рассмотрел вопрос о ситуации с журналисткой Седлецкой / Rbc.ua

В среду, 5 сентября, комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики рассмотрел вопрос относительно главного редактора программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

Об этом сообщила глава комитета, народный депутат Виктория Сюмар, сообщает "РБК-Украина".

24 канал сообщал, что суд разрешил ГПУ получить от провайдера информацию с телефона Натальи Седлецкой – руководительницы программы журналистских расследований "Схемы". Она вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем в деле о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником.

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Сюмар обратилась к членам комитета с просьбой высказать видение этой ситуации.

"Последняя история судебного постановления в отношении журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой", – сообщила глава комитета.

По словам нардепа, в среду она вместе с нардепом Ольгой Черваковой приглашены на встречу с генпрокурором Юрием Луценко. Встреча должна касаться этой темы.

Есть заявления многих организаций, это составляет угрозу свободе слова в Украине. Вопросы очевидны. Почему столько месяцев? Не является ли это чрезмерным мероприятием в контексте расследования конкретного уголовного дела, которое касается, насколько я понимаю, главы НАБУ Артема Сытника,
– добавила Сюмар.

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Заседание комитета парламента

К слову, ранее группа народных депутатов подписали обращение к Луценко с просьбой о безотлагательном приеме из-за предоставления доступа ГПУ к телефону Седлецкой.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ГПУ СМИ Артем Сытник Юрий Луценко журналисты Наталья Седлецкая
Источник: 24 Канал
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