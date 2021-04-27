На Донбассе 26 апреля погиб военный родом из Ивано-Франковской области. Жизнь Ивана Ковалёвского оборвала пуля снайпера. На родной Городенковщине о нем вспоминают, как об отзывчивом, добром и трудолюбивом человеке.

О том, каким был погибший герой, рассказал 24 каналу Ярема Сташкив – директор Далешевской общеобразовательной школы. Именно это заведение и окончил Иван Ковалёвский.

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О смертельном ранении отца рассказали сыну погибшего

Ярема Богданович узнал о трагедии от семьи павшего защитника, ведь его сестра тоже работает в школе. С командиром части общался сын Ивана. Именно ему рассказали о смертельном ранении отца – пуля вражеского снайпера прошила позвоночник и брюшную полость.

Иван говорил, что я должен там быть, там мои коллеги, там ребята погибли,

– поделился директор воспоминаниями.

Иван прислал флаг, подписанный ребятами из бригады

В родную школу Иван Ковалёвский передал вещи с фронта, которые до сих пор заботливо хранят.

Он прислал мне флаг, подписанный ребятами из бригады, медаль прислал. Все это в школе хранится,

– добавил Ярема Богданович.

После сообщения о гибели в школе провели линейку, на которой и почтили героя. Все склонили голову во время минуты молчания.

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Более всего герой любил рыбалку

Глава школы говорит, что Иван был обычным человеком: трудолюбивым, вызывающим уважение, больше всего любил рыбалку. Мог поехать на Днестр, чтобы заняться любимым делом.

Иван уже получал ранения в 2015 году

Еще 6 лет назад защитник уже получал ранение в зоне АТО. Он подорвался на растяжке и получил тяжелые травмы. Лечился Ковалёвский в днепропетровском госпитале. Однако впоследствии снова вернулся на фронт. Позывной "Африка", как рассказал Ярема Сташкив, Иван получил, поскольку служил в Сьерра-Леоне.

Иван Ковалёвский проживал в Днепре. Ему было 48 лет. У погибшего осталась жена и двое детей.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и погибшим героя.