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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Воспринимают ли украинцы политическую агитацию: неожиданные данные

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Кандидаты научились агитировать, но не экономить. Хоть до выборов следующего президента Украины еще более полугода, депутаты уже начали заниматься саморекламой. Используют самые дорогие типы агитации: телевидение и билборды со своими лицами.

Тимошенко, Порошенко, Тарута, Скоцик и еще несколько пока известных и не очень фамилий. Эти люди не против стать следующим президентом Украины. Агитируют кандидаты в основном просто – без замысловатых символов, показывают свое лицо. Однако кто эти люди? Журналисты 24 канала провели собственный опрос в 5 регионах страны: узнают ли людей с билбордов и как реагируют на политрекламу.

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Во Львове в основном борды с отчетом Петра Порошенко и пока никому не известной Аграрной партией. Большинство львовян негативно воспринимают политрекламу, и предлагают не тратить деньги на ветер, а вложить их в развитие города.

В другой части страны – в Харькове сторонников политрекламы больше. Но, с агитационными баннерами все спокойнее, преимущественно поздравление с днем Конституции от партии Солидарность.

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На юге страны в Мариуполе с баннеров в основном смотрит Юлия Тимошенко, Сергей Тарута и его не очень известный однопартиец Андрей Николаенко. А вот с "порядком" у Ильи Кивы пока не очень получается. Мариупольцы в политиках отчаялись и считают рекламу неэффективной.

Политическая реклама воспринимается не серьезно. Они говорят красиво, но все это не правда,
– считает жительница Алевтина.

Еще одну жительницу Мариуполя реклама раздражает, и по ее мнению, она никому не нужна. Одесситы так же разочарованы, говорят: хоть новые лица и есть, но доверия нет.

А вот Сумы заполонили борды с Новым курсом Юлии Тимошенко. Разные города, но лица одинаковые.

Тимошенко очевидно, что она будет стараться держать баланс во всех регионах. потому что это единственная партия, которая имеет очень четкую и постоянную мощную сетку представительств во всех регионах страны,
– отметил политический аналитик KievStratPro Тарас Семенюк.

В столице картина не отличается от большинства регионов. Политреклама преимущественно в центре: Время расти – Скоцика, Основа – Таруты, Новый курс Тимошенко и Сделаем вместе – Порошенко. Однако и здесь фанов политиков мы не нашли.

Просто слова и пустые обещания не вызывают доверия. Надо другое,
– говорит Тарас Семенюк.

9 месяцев – именно столько осталось до выборов президента. Поэтому самое время внимательно рассмотреть политиков, изучить их декларации и сравнить слова с реальными действиями. Чтобы потом не выбрать очередной мыльный пузырь.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Новости Мариуполя Новости Львова Юлия Тимошенко
Источник: 24 канал
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