Возле Рады упало дерево и раздавило несколько авто: опубликованы фото

На улице Грушевского в центре Киева дерево упало на проезжую часть, зацепив три автомобиля.

Инцидент произошел неподалеку от здания Верховной Рады.

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Дерево задело автомобили, которые как раз проезжали мимо. К счастью, обошлось без пострадавших, но повреждены три автомобиля: один, который был припаркован, и два, которые как рз двигались по проезжей части.

На видео, которое обнародовала "Магнолия-ТВ", видно, как упавшую ветку коммунальщики уже убирают с проезжей части.

К слову, утром в пятницу под стенами Верховной Рады проходил пикет в поддержку так называемых "христианских ценностей" в школе.