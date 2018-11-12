23:35
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, сегодня
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Возможностей для отпора России гораздо больше, – Полторак о расстановке сил в Черном море

      91 Читати новину українською
      Украина имеет большие возможности для отпора России в Черном море
      Украина имеет большие возможности для отпора России в Черном море / Getty images

      Министр обороны Степан Полторак заверил, что в Черном море Украина имеет намного больше возможностей для ответа на агрессию России, чем в Азовском.

      Глава Минобороны заверил, что Украина готова дать отпор России в случае агрессивных действий в Черном море.

      Об этом он заявил в эфире "5 канала".

      Во-первых, мы делаем выводы из того, что происходит в Азовском море. Во-вторых, у нас есть там возможности для маневров и наращивания усилий,
      – заверил чиновник.

      Полторак также подчеркнул, что Россия не является полноправным хозяином в водах Черного моря, и в случае необходимости не только Украина готова дать ей там отпор.

      Смотрите также: Фактор безопасности. Конфликт в Азовском море: мировые эксперты объяснили, как действовать Украине

      "Россия не является полноправным хозяином в Черном море, потому что там есть, в том числе, и страны НАТО и их интересы. Даже если не брать во внимание, что там есть страны НАТО, наши возможности адекватно отвечать там намного больше", – заявил министр обороны Украины.

      Напомним, после открытия так называемого Крымского моста в марте 2018 Россия значительно усилила свое агрессивное поведение в Азовском море. Так только в течение последних нескольких месяцев там были задержаны более 150 судов, которые направлялись в порты Бердянска и Мариуполя.

      25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения, санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Водный транспорт Міністерство оборони України Степан Полторак
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 ноября: старые новые главари оккупированного Донбасса, арест Павловского
      сегодня , 23:05 Главные новости 12 ноября: старые новые главари оккупированного Донбасса, арест Павловского
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      сегодня , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Марихуана: воздействие на организм и лечебные свойства в инфографике
      сегодня , 21:01 Марихуана: воздействие на организм и лечебные свойства в инфографике
      Як Росія використає "вибори" на Донбасі
      сегодня , 20:53 Як Росія використає "вибори" на Донбасі
      Артем Овдієнко
      Слияние бывших регионалов: кто будет единым кандидатом Кремля
      сегодня , 20:01 Слияние бывших регионалов: кто будет единым кандидатом Кремля
      Інна Жолобович
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Последний день зимы: 10 лучших песен, которые еще надо услышать в феврале
      28 февраля , 13:01
      СМИ опубликовали фото молодого украинском, который пропал в Польше
       10 ноября 2017 , 03:33
      Импорт подержанных авто в Украину вырос в два раза
       6 ноября , 14:10
      Лучший тренер мира поделился ожиданиями от матча с Шахтером
       6 ноября , 19:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук