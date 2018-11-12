Возможностей для отпора России гораздо больше, – Полторак о расстановке сил в Черном море

Министр обороны Степан Полторак заверил, что в Черном море Украина имеет намного больше возможностей для ответа на агрессию России, чем в Азовском.

Глава Минобороны заверил, что Украина готова дать отпор России в случае агрессивных действий в Черном море.

Об этом он заявил в эфире "5 канала".

Во-первых, мы делаем выводы из того, что происходит в Азовском море. Во-вторых, у нас есть там возможности для маневров и наращивания усилий,

– заверил чиновник.

Полторак также подчеркнул, что Россия не является полноправным хозяином в водах Черного моря, и в случае необходимости не только Украина готова дать ей там отпор.

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"Россия не является полноправным хозяином в Черном море, потому что там есть, в том числе, и страны НАТО и их интересы. Даже если не брать во внимание, что там есть страны НАТО, наши возможности адекватно отвечать там намного больше", – заявил министр обороны Украины.

Напомним, после открытия так называемого Крымского моста в марте 2018 Россия значительно усилила свое агрессивное поведение в Азовском море. Так только в течение последних нескольких месяцев там были задержаны более 150 судов, которые направлялись в порты Бердянска и Мариуполя.

25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения, санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.