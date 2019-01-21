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      Впервые в мире: самолет совершил перелет на биотопливе

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      Впервые в мире: самолет совершил перелет на биотопливе
      Впервые в мире: самолет совершил перелет на биотопливе / Фото из открытых источников

      Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner эмиратской авиакомпании Etihad Airways впервые совершил многочасовой перелет на биотопливе, изготовленном из солероса.

      Об этом сообщает N+1.

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      Интересно, что баки лайнера были заполнены смесью обычного авиационного топлива и биотоплива из солероса в пропорции 1 к 1. На этой смеси самолет выполнил перелет из Абу-Даби в Амстердам, проведя в воздухе более 7 часов.

      Что такое солерос?
      Это – суккулент, способный расти на сильно засоленных почвах на морском побережье, где другие растения расти не могут.

      Стоит добавить, что проведенный полет признан полностью успешным. Кроме того, доработка двигателей лайнера или его топливной системы для заправки смесью керосина и биотоплива не понадобилась.

      К слову, биотопливо для лайнера Boeing 787 было произведено предприятием ISEAS (Integrated Seawater Energy and Agriculture System) в Масдаре в Абу-Даби. Проект финансируют компании Boeing, Etihad Airways, Honeywell UOP, General Electric, Safran и Takreer.

      Ранее 24 канал писал, что венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air подняла стоимость услуги приоритетной посадки. Также авиаперевозчик существенно поднял цену на регистрируемый багаж.

      Теги: авиация Горючее Экология
      Источник: 24 Канал
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