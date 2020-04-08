Всего 100 нардепов от "Слуги народа" полностью поддержали последние кадровые изменения во власти

Только 100 из 248-ми народных депутатов из фракции "Слуга народа" поддержали все без исключения кадровые решения Верховной Рады, которые произошли в течение последнего месяца. Остальные депутаты этой фракции не поддержали как минимум одно кадровое решение Рады, а некоторые – не поддержали сразу несколько.

В целом в марте Рада приняла 13 постановлений о кадровых назначениях. В частности, уволили старый и назначили новый состав правительства: назначены новые министры обороны и иностранных дел, дважды изменены министры финансов и здравоохранения, уволен и назначен новый генпрокурор.

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Общественная организация "Комитет избирателей Украины" проанализировала, как нардепы монобольшинства голосовали за эти решения. Так, все 100% кадровых решений Рады поддержали лишь 100 нардепов "Слуги народа". Они нажали "за" при голосовании за все 13 постановлений парламента.

Остальные депутаты не поддержали хотя бы одно кадровое решение Рады, а некоторые – не поддержали сразу несколько.

Антилидером среди депутатов монобольшинства при поддержке кадровых решений стал Александр Дубинский, которого связывают с группой олигарха Игоря Коломойского. Нардеп не поддержал сразу 5 решений Рады из 13. Так, Дубинский не проголосовал за назначение Сергея Марченко министром финансов, за назначение Игоря Петрашко министром экономики, увольнение Ильи Емца с должности главы Минздрава, увольнение членов правительства и нажал "против" увольнения министра финансов Игоря Уманского .

Нардепы Олег Воронько и Егор Чернев не поддержали по 4 решения Рады. Ранее Чернев также подписал обращение об угрозе создания Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО.

По 3 кадровые решения Рады не поддержали "слуги" Зиновий Андреевич, Лада Булах, Сергей Бунин, Виктория Вагнер, Дмитрий Гурин, Олег Колев, Виктория Подгорная.

По 2 решения не поддержали Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Ткаченко, Виталий Безгин, Андрей Богданец, Елизавета Богуцкая, Игорь Васильев, Игорь Васильковский, Николай Галушко, Роман Грищук, Дмитрий Костюк, Михаил Крячко, Сергей Кузьминых, Олег Марусяк, Людмила Марченко, Артем Нагаевский, Максим Перебийнис, Евгений Петруняк, Элла Репина, Ольга Савченко, Валерий Стернийчук, Павел Фролов и Елизавета Ясько.

Часть из этих депутатов также ранее выступила против действий главы Офиса Президента Андрея Ермака в Минске.

Наличие внутрифракционных дискуссий – один из обязательных атрибутов крупных фракций. Однако для "Слуги народа" это стало одной из причин того, что монобольшинство фактически провалило голосование за важные кадровые решения,

– отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что, например, собственных голосов монобольшинству не хватило ни на увольнение министра здравоохранения, ни на увольнение министра финансов или назначение министра экономики. Без поддержки других фракций и групп эти решения не были бы приняты, что могло бы спровоцировать серьезный политический кризис.

При этом в КИУ отметили, что следует учесть, что часть депутатов "Слуги народа" физически не могли поддержать некоторые решения Рады в марте, поскольку отсутствовали на пленарных заседаниях. В частности, – из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Однако, даже если учесть, что все депутаты, которые отсутствовали на определенных голосованиях, проголосовали бы "за", то количество депутатов монобольшинства, которые поддержали все 100% кадровых решений Рады, не превысило бы 153 депутатов.

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