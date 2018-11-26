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      Введение военного положения: Бабин рассказал о наиболее благосклонных к РФ регионах

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      В районах, приближенных к Крыму, есть признаки потери государственного управления, – Бабин
      В районах, приближенных к Крыму, есть признаки потери государственного управления, – Бабин / Фото из открытых источников

      Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин рассказал, что в районах, приближенных к Крыму, есть признаки потери государственного управления. Следовательно введение военного положения поможет органам военного управления навести там порядок.

      Об этом сообщает "Прямой".

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      Бабин считает, причиной нестабильности в этих районах является гибридная агрессия России.

      Есть закон, который определяет режим военного положения. И после того, как он будет введен, я уверен, что органы военного управления наведут порядок. В частности в тех районах, приближенных к Крыму, где мы имеем признаки потери государственного управления, о чем мы уже докладывали президенту Украины,
      – заявил он.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.

      Смотрите видео обо всем, что нужно знать о военном положении

       
      РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ
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      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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