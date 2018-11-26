Введение военного положения: Бабин рассказал о наиболее благосклонных к РФ регионах

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин рассказал, что в районах, приближенных к Крыму, есть признаки потери государственного управления. Следовательно введение военного положения поможет органам военного управления навести там порядок.

Об этом сообщает "Прямой".

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Бабин считает, причиной нестабильности в этих районах является гибридная агрессия России.

Есть закон, который определяет режим военного положения. И после того, как он будет введен, я уверен, что органы военного управления наведут порядок. В частности в тех районах, приближенных к Крыму, где мы имеем признаки потери государственного управления, о чем мы уже докладывали президенту Украины,

– заявил он.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.

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