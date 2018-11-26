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      Запровадження воєнного стану: Бабін розповів про найприхильніші до РФ регіони

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      В районах, наближених до Криму, є ознаки втрати державного управління, – Бабін
      В районах, наближених до Криму, є ознаки втрати державного управління, – Бабін / Фото з відкритих джерел

      Постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін розповів, що в районах, наближених до Криму, є ознаки втрати державного управління. Відтак введення воєнного стану допоможе органам військового управління навести там лад.

      Про це повідомляє "Прямий".

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      Бабін вважає, причиною нестабільності у цих районах є гібридна агресія Росії.

      Є закон, який визначає режим військового стану. І після того, як він буде запроваджений, я впевнений, що органи військового управління наведуть лад. Зокрема в тих районах, наближених до Криму, де ми маємо ознаки втрати державного управління, про що ми вже доповідали президентові України,
      – заявив він.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових отримали поранення. Також Росія захопила три українських судна, на борту яких перебувало 23 моряки. Самі кораблі доставили до Керчі.

      Дивіться відео про все, що потрібно знати про воєнний стан

       

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      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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