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Вы будете удивлены: некоторые известные компании зарабатывают больше, чем целые страны

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Некоторые известные компании зарабатывают больше, чем целые страны
Некоторые известные компании зарабатывают больше, чем целые страны / Фото из открытых источников

Доход некоторых корпораций, таких как Apple, Microsoft или Tesla настолько велик, что может превысить прибыль целой страны.

Издание businessinsider.com сравнило прибыли корпораций-гигантов с ВВП некоторых стран. Рейтинг составлен на основе данных МВФ.

Spotify и Мавритания

Интернет-сервис Spotify, позволяющий слушать музыку онлайн, в 2017 году заработал 4,774 миллионов долларов. Это больше, чем Мавритания за весь 2016 год – 4,755 миллионов долларов.

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При этом Мавритания имеет немало месторождений железорудных руд, которые приносят почти 50% экспорта. Однако из-за снижения мирового спроса в стране приходится сокращать производство.

Если бы Spotify был страной, то он бы занял 151 место в мире по уровню богатства.

Netflix и Мальта

Компания Netflix получила в 2017 году прибыль в размере 11 693 миллиона долларов. В 2016 году ВВП Мальты составил меньше – 11 278 миллионов долларов. Кстати, МВФ считает Мальту страной с развитой экономикой.

Netflix мог бы занять 126 место по уровню доходов, если, конечно, компания была бы страной.

Tesla и Албания

Tesla має більший дохід ніж Албанія

Tesla имеет больший доход, чем Албания

Албания зарабатывает благодаря энергетике, горнодобывающей промышленности, металлургии, сельскому хозяйству и туризму. Однако это не дает ей превзойти доходы компании Илона Маска Tesla. Так, ВВП Албании в 2016 году составил 11 865 миллионов долларов. При этом в 2017 году Tesla заработала 12 000 миллионов долларов.

Если бы компания Маска была бы страной, она бы заняла 125 место в рейтинге самых богатых государств.

Visa и Босния

Экономика Боснии зависит от экспорта металлов, энергии, текстиля и мебели. Это позволило стране получить ВВП в 2016 году в размере 16 917 миллионов долларов. Visa в 2017 году заработала 18 358 миллионов долларов.

В рейтинге самых богатых стран Visa могла бы занять 115 место.

El Corte Inglés и Ливия

Испанская сеть универсальных магазинов El Corte Inglés в 2017 году заработала 18 539 миллионов долларов. Это больше, чем ВВП Ливии в 2016 году – 18 503 миллиона долларов. Как известно, наибольший доход стране приносит нефтяной сектор, что составляет 95% поступлений от экспорта.

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Поэтому компания El Corte Inglés теоретически могла бы быть 114 в мире по уровню ВВП.

Starbucks и Тринидад и Тобаго

Экономика Тринидада и Тобаго зависит от нефти и нефтепродуктов. Они принесли стране 22 296 миллионов долларов совокупного дохода в 2016 году. Starbucks в 2017 году заработал 22 386 миллионов долларов.

Если бы это была страна, то Starbucks занял бы 104 место в мире.

Mcdonald's и Новая Гвинея

Доход Макдональда больше, чем ВВП Новой Гвинеи.

Доход Новой Гвинеи зависит от сельского и лесного хозяйства и рыболовства. ВВП страны в 2016 году составил 22 568 миллионов долларов. При этом доходы Mcdonald's в 2017 году составили 22 820 миллионов долларов.

Если бы это была страна, то она бы заняла 103 место в мире по размеру ВВП.

Mercadona и Непал

Mercadona заробляє більше, ніж країна Непал

Mercadona зарабатывает больше, чем страна Непал

Испанская компания Mercadona, что занимается розничной торговлей, за 2017 год заработала 25 061 миллиона долларов. При этом страна Непал, что в основном зарабатывает на сельском хозяйстве, в 2016 году получила ВВП в размере 21 132 миллиона долларов.

Если бы Mercadona была бы страной, то она бы стояла на 102 месте в мире по уровню ВВП.

BBVA и Эстония

Одна из крупнейших банковских компании Испании BBVA заработала в 2017 году 30 229 миллионов долларов. При этом Эстония, что зарабатывает на телекоммуникациях, банковском деле и судостроении, в 2016 году получила доход 23 348 миллионов долларов.

BBVA могла бы занять 99 место в мире по уровню ВВП.

Inditex и Парагвай

Экономика Парагвая зависит от сельского хозяйства, основным экспортом являются соевые бобы. Благодаря этому ВВП страны в 2016 году составил 27 424 миллиона долларов. При этом общая прибыль компании Inditex, которая имеет сеть магазинов с одеждой, в 2017 году составил общую сумму 30 355 миллионов долларов.

Inditex займет 75-е место в рейтинге мировых стран по ВВП, если это будет страна.

Telefónica и Люксембург

Доходы Telefónica в 2017 году составили 62 341 миллион долларов. Тем временем экономика Люксембурга, которая зависит от доходов от банковской, стальной и других отраслей промышленности, принесла стране в 2016 году 58 655 миллионов долларов.

Если бы Telefónica была страной, она бы заняла 74 место в мире по уровню ВВП.

Microsoft и Словакия

Доходы Microsoft в 2017 году составляли 89,950 миллионов долларов. Тем временем Словакия в 2016 году получила ВВП в размере 89,806 миллионов долларов.

Поэтому Microsoft мог бы занять 65 место в мире по уровню ВВП.

Facebook и Сербия

Сербия получает прибыль от энергетики, автомобильной промышленности и горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Поэтому ВВП Сербии в 2016 году составил 38 300 миллионов долларов. При этом доходы от Facebook в 2017 году составляли 39 300 миллионов долларов.

Facebook теоретически мог бы быть на 90 месте среди самых богатых стран мира.

Amazon и Кувейт

Amazon багатший за Кувейт

Amazon в 2017 году заработал 117 9 000 миллиардов долларов

Экономика Кувейта зависит от нефтяной промышленности. В 2016 году ВВП страны составил 110 873 миллионов долларов. При этом выручка Amazon в 2017 году составила 117 9 000 миллиардов долларов.

Теоретически Amazon мог занять 58 место в рейтинге самых богатых стран.

Apple и Португалия

Доходы Португалии, что зарабатывает на финансовых услугах, телекоммуникациях и туризме, в 2016 году составили 205 269 миллионов долларов. Тем временем Apple в 2017 году получила доход в размере 229,234 миллионов долларов.

Если бы это была страна, Apple стала бы 47 в рейтинге стран по уровню ВВП.

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Теги: Техно Интернет Apple Facebook Microsoft Amazon
Источник: 24 Канал
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