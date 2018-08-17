Вы будете удивлены: некоторые известные компании зарабатывают больше, чем целые страны
Доход некоторых корпораций, таких как Apple, Microsoft или Tesla настолько велик, что может превысить прибыль целой страны.
Издание businessinsider.com сравнило прибыли корпораций-гигантов с ВВП некоторых стран. Рейтинг составлен на основе данных МВФ.
Spotify и Мавритания
Интернет-сервис Spotify, позволяющий слушать музыку онлайн, в 2017 году заработал 4,774 миллионов долларов. Это больше, чем Мавритания за весь 2016 год – 4,755 миллионов долларов.
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При этом Мавритания имеет немало месторождений железорудных руд, которые приносят почти 50% экспорта. Однако из-за снижения мирового спроса в стране приходится сокращать производство.
Если бы Spotify был страной, то он бы занял 151 место в мире по уровню богатства.
Netflix и Мальта
Компания Netflix получила в 2017 году прибыль в размере 11 693 миллиона долларов. В 2016 году ВВП Мальты составил меньше – 11 278 миллионов долларов. Кстати, МВФ считает Мальту страной с развитой экономикой.
Netflix мог бы занять 126 место по уровню доходов, если, конечно, компания была бы страной.
Tesla и Албания
Tesla имеет больший доход, чем Албания
Албания зарабатывает благодаря энергетике, горнодобывающей промышленности, металлургии, сельскому хозяйству и туризму. Однако это не дает ей превзойти доходы компании Илона Маска Tesla. Так, ВВП Албании в 2016 году составил 11 865 миллионов долларов. При этом в 2017 году Tesla заработала 12 000 миллионов долларов.
Если бы компания Маска была бы страной, она бы заняла 125 место в рейтинге самых богатых государств.
Visa и Босния
Экономика Боснии зависит от экспорта металлов, энергии, текстиля и мебели. Это позволило стране получить ВВП в 2016 году в размере 16 917 миллионов долларов. Visa в 2017 году заработала 18 358 миллионов долларов.
В рейтинге самых богатых стран Visa могла бы занять 115 место.
El Corte Inglés и Ливия
Испанская сеть универсальных магазинов El Corte Inglés в 2017 году заработала 18 539 миллионов долларов. Это больше, чем ВВП Ливии в 2016 году – 18 503 миллиона долларов. Как известно, наибольший доход стране приносит нефтяной сектор, что составляет 95% поступлений от экспорта.
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Поэтому компания El Corte Inglés теоретически могла бы быть 114 в мире по уровню ВВП.
Starbucks и Тринидад и Тобаго
Экономика Тринидада и Тобаго зависит от нефти и нефтепродуктов. Они принесли стране 22 296 миллионов долларов совокупного дохода в 2016 году. Starbucks в 2017 году заработал 22 386 миллионов долларов.
Если бы это была страна, то Starbucks занял бы 104 место в мире.
Mcdonald's и Новая Гвинея
Доход Макдональда больше, чем ВВП Новой Гвинеи.
Доход Новой Гвинеи зависит от сельского и лесного хозяйства и рыболовства. ВВП страны в 2016 году составил 22 568 миллионов долларов. При этом доходы Mcdonald's в 2017 году составили 22 820 миллионов долларов.
Если бы это была страна, то она бы заняла 103 место в мире по размеру ВВП.
Mercadona и Непал
Mercadona зарабатывает больше, чем страна Непал
Испанская компания Mercadona, что занимается розничной торговлей, за 2017 год заработала 25 061 миллиона долларов. При этом страна Непал, что в основном зарабатывает на сельском хозяйстве, в 2016 году получила ВВП в размере 21 132 миллиона долларов.
Если бы Mercadona была бы страной, то она бы стояла на 102 месте в мире по уровню ВВП.
BBVA и Эстония
Одна из крупнейших банковских компании Испании BBVA заработала в 2017 году 30 229 миллионов долларов. При этом Эстония, что зарабатывает на телекоммуникациях, банковском деле и судостроении, в 2016 году получила доход 23 348 миллионов долларов.
BBVA могла бы занять 99 место в мире по уровню ВВП.
Inditex и Парагвай
Экономика Парагвая зависит от сельского хозяйства, основным экспортом являются соевые бобы. Благодаря этому ВВП страны в 2016 году составил 27 424 миллиона долларов. При этом общая прибыль компании Inditex, которая имеет сеть магазинов с одеждой, в 2017 году составил общую сумму 30 355 миллионов долларов.
Inditex займет 75-е место в рейтинге мировых стран по ВВП, если это будет страна.
Telefónica и Люксембург
Доходы Telefónica в 2017 году составили 62 341 миллион долларов. Тем временем экономика Люксембурга, которая зависит от доходов от банковской, стальной и других отраслей промышленности, принесла стране в 2016 году 58 655 миллионов долларов.
Если бы Telefónica была страной, она бы заняла 74 место в мире по уровню ВВП.
Microsoft и Словакия
Доходы Microsoft в 2017 году составляли 89,950 миллионов долларов. Тем временем Словакия в 2016 году получила ВВП в размере 89,806 миллионов долларов.
Поэтому Microsoft мог бы занять 65 место в мире по уровню ВВП.
Facebook и Сербия
Сербия получает прибыль от энергетики, автомобильной промышленности и горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Поэтому ВВП Сербии в 2016 году составил 38 300 миллионов долларов. При этом доходы от Facebook в 2017 году составляли 39 300 миллионов долларов.
Facebook теоретически мог бы быть на 90 месте среди самых богатых стран мира.
Amazon и Кувейт
Amazon в 2017 году заработал 117 9 000 миллиардов долларов
Экономика Кувейта зависит от нефтяной промышленности. В 2016 году ВВП страны составил 110 873 миллионов долларов. При этом выручка Amazon в 2017 году составила 117 9 000 миллиардов долларов.
Теоретически Amazon мог занять 58 место в рейтинге самых богатых стран.
Apple и Португалия
Доходы Португалии, что зарабатывает на финансовых услугах, телекоммуникациях и туризме, в 2016 году составили 205 269 миллионов долларов. Тем временем Apple в 2017 году получила доход в размере 229,234 миллионов долларов.
Если бы это была страна, Apple стала бы 47 в рейтинге стран по уровню ВВП.
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