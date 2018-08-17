Вы будете удивлены: некоторые известные компании зарабатывают больше, чем целые страны

Доход некоторых корпораций, таких как Apple, Microsoft или Tesla настолько велик, что может превысить прибыль целой страны.

Издание businessinsider.com сравнило прибыли корпораций-гигантов с ВВП некоторых стран. Рейтинг составлен на основе данных МВФ.

Spotify и Мавритания

Интернет-сервис Spotify, позволяющий слушать музыку онлайн, в 2017 году заработал 4,774 миллионов долларов. Это больше, чем Мавритания за весь 2016 год – 4,755 миллионов долларов.

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При этом Мавритания имеет немало месторождений железорудных руд, которые приносят почти 50% экспорта. Однако из-за снижения мирового спроса в стране приходится сокращать производство.

Если бы Spotify был страной, то он бы занял 151 место в мире по уровню богатства.

Netflix и Мальта

Компания Netflix получила в 2017 году прибыль в размере 11 693 миллиона долларов. В 2016 году ВВП Мальты составил меньше – 11 278 миллионов долларов. Кстати, МВФ считает Мальту страной с развитой экономикой.

Netflix мог бы занять 126 место по уровню доходов, если, конечно, компания была бы страной.

Tesla и Албания

Tesla имеет больший доход, чем Албания

Албания зарабатывает благодаря энергетике, горнодобывающей промышленности, металлургии, сельскому хозяйству и туризму. Однако это не дает ей превзойти доходы компании Илона Маска Tesla. Так, ВВП Албании в 2016 году составил 11 865 миллионов долларов. При этом в 2017 году Tesla заработала 12 000 миллионов долларов.

Если бы компания Маска была бы страной, она бы заняла 125 место в рейтинге самых богатых государств.

Visa и Босния

Экономика Боснии зависит от экспорта металлов, энергии, текстиля и мебели. Это позволило стране получить ВВП в 2016 году в размере 16 917 миллионов долларов. Visa в 2017 году заработала 18 358 миллионов долларов.

В рейтинге самых богатых стран Visa могла бы занять 115 место.

El Corte Inglés и Ливия

Испанская сеть универсальных магазинов El Corte Inglés в 2017 году заработала 18 539 миллионов долларов. Это больше, чем ВВП Ливии в 2016 году – 18 503 миллиона долларов. Как известно, наибольший доход стране приносит нефтяной сектор, что составляет 95% поступлений от экспорта.

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Поэтому компания El Corte Inglés теоретически могла бы быть 114 в мире по уровню ВВП.

Starbucks и Тринидад и Тобаго

Экономика Тринидада и Тобаго зависит от нефти и нефтепродуктов. Они принесли стране 22 296 миллионов долларов совокупного дохода в 2016 году. Starbucks в 2017 году заработал 22 386 миллионов долларов.

Если бы это была страна, то Starbucks занял бы 104 место в мире.

Mcdonald's и Новая Гвинея

Доход Макдональда больше, чем ВВП Новой Гвинеи.

Доход Новой Гвинеи зависит от сельского и лесного хозяйства и рыболовства. ВВП страны в 2016 году составил 22 568 миллионов долларов. При этом доходы Mcdonald's в 2017 году составили 22 820 миллионов долларов.

Если бы это была страна, то она бы заняла 103 место в мире по размеру ВВП.

Mercadona и Непал

Mercadona зарабатывает больше, чем страна Непал

Испанская компания Mercadona, что занимается розничной торговлей, за 2017 год заработала 25 061 миллиона долларов. При этом страна Непал, что в основном зарабатывает на сельском хозяйстве, в 2016 году получила ВВП в размере 21 132 миллиона долларов.

Если бы Mercadona была бы страной, то она бы стояла на 102 месте в мире по уровню ВВП.

BBVA и Эстония

Одна из крупнейших банковских компании Испании BBVA заработала в 2017 году 30 229 миллионов долларов. При этом Эстония, что зарабатывает на телекоммуникациях, банковском деле и судостроении, в 2016 году получила доход 23 348 миллионов долларов.

BBVA могла бы занять 99 место в мире по уровню ВВП.

Inditex и Парагвай

Экономика Парагвая зависит от сельского хозяйства, основным экспортом являются соевые бобы. Благодаря этому ВВП страны в 2016 году составил 27 424 миллиона долларов. При этом общая прибыль компании Inditex, которая имеет сеть магазинов с одеждой, в 2017 году составил общую сумму 30 355 миллионов долларов.

Inditex займет 75-е место в рейтинге мировых стран по ВВП, если это будет страна.

Telefónica и Люксембург

Доходы Telefónica в 2017 году составили 62 341 миллион долларов. Тем временем экономика Люксембурга, которая зависит от доходов от банковской, стальной и других отраслей промышленности, принесла стране в 2016 году 58 655 миллионов долларов.

Если бы Telefónica была страной, она бы заняла 74 место в мире по уровню ВВП.

Microsoft и Словакия

Доходы Microsoft в 2017 году составляли 89,950 миллионов долларов. Тем временем Словакия в 2016 году получила ВВП в размере 89,806 миллионов долларов.

Поэтому Microsoft мог бы занять 65 место в мире по уровню ВВП.

Facebook и Сербия

Сербия получает прибыль от энергетики, автомобильной промышленности и горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Поэтому ВВП Сербии в 2016 году составил 38 300 миллионов долларов. При этом доходы от Facebook в 2017 году составляли 39 300 миллионов долларов.

Facebook теоретически мог бы быть на 90 месте среди самых богатых стран мира.

Amazon и Кувейт

Amazon в 2017 году заработал 117 9 000 миллиардов долларов

Экономика Кувейта зависит от нефтяной промышленности. В 2016 году ВВП страны составил 110 873 миллионов долларов. При этом выручка Amazon в 2017 году составила 117 9 000 миллиардов долларов.

Теоретически Amazon мог занять 58 место в рейтинге самых богатых стран.

Apple и Португалия

Доходы Португалии, что зарабатывает на финансовых услугах, телекоммуникациях и туризме, в 2016 году составили 205 269 миллионов долларов. Тем временем Apple в 2017 году получила доход в размере 229,234 миллионов долларов.

Если бы это была страна, Apple стала бы 47 в рейтинге стран по уровню ВВП.

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