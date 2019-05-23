Выборы в Европарламент: почему они важны для Украины и кто имеет шансы на победу

Выборы в Европарламент стартуют 23 мая. Первыми на избирательные участки придут жители Великобритании и Нидерландов. Выборы в один из главных органов ЕС продлятся три дня. В них примут участие более 400 миллионов граждан из 28 европейских стран.

Беспрецедентную акцию устроил крупнейший авиаперевозчик Европы. На самолетах "Люфтганза" впервые рядом с национальным флагом Германии разместили флаг ЕС.

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А еще вместо названия авиакомпании – лозунг: "Скажи да Европе". Все, чтобы привлечь внимание европейцев к выборам в Европарламент.



Акция накануне выборов в Европарламент

Кто может победить на выборах?

На фоне миграционного кризиса и Brexit на континенте набирают популярность правые популисты и националисты. А традиционно сильные проевропейские партии теряют позиции. И это беспокоит главных игроков ЕС.

Мы наблюдаем по всей Европе, что граждане предстали перед важным, без сомнения, историческим выбором. А именно перед необходимостью выбрать, готовы ли мы демонтировать европейский проект и вернуться к национализму, или наоборот мы будем реформировать и развивать его,

– рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

На нынешних выборах в Европарламент правые популисты и евроскептики могут рассчитывать на треть мандатов – говорят соцопросы.

Такие политики, как лидер итальянской Лиги Маттео Сальвини и глава французского Национального фронта Марин Ле Пен, используют недовольство европейцев снижением темпов экономического роста и увеличением количества нелегальных мигрантов. И обещают закрыть границы ЕС для выходцев из третьих стран мира, а также ограничить вмешательство Брюсселя во внутренние дела стран-членов.



Европарламент

"Мы больше не хотим такого Европейского Союза, который раздувает в Европе хищные ветры глобализации. Глобализация без регулирования означает создание рабов, которых будут продавать безработным", – отметила Марин Ле Пен.

Почему выборы в Европарламент важны для Украины

В составе Европарламента ожидают существенные изменения, которые будут иметь последствия и для отношений Украины и ЕС. Отметим, что важным является то, что Европарламент регулярно призывает к большей поддержке Украины и предоставляет финансовую помощь.

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Однако правые популисты готовы ослабить антироссийские санкции. Но при этом не упоминают, что деньги на свои кампании они получали также и от Кремля. Москва щедро финансирует европейские националистические движения в попытке расколоть ЕС. И, конечно, это угрожает интересам Украины, потому что это может дойти до отмены санкций против России.

За что отвечает Европарламент? Совместно с Советом Европейского Союза и Европейской Комиссией парламент выполняет законодательные функции в ЕС и считается одним из наиболее мощных законодательных органов в мире. Также парламент разделяет контроль над бюджетом.



Наиболее видимый результат работы евродепутатов – это резолюции. Их принимают на пленарном заседании большинством голосов, поэтому они отражают политическую позицию всего Европарламента, который является единственным органом, избранным гражданами Евросоюза напрямую. И эта позиция Европарламента стабильно намного жестче в своей критике действий Кремля по сравнению с официальной позицией ЕС.

Отметим, что внешнюю политику Евросоюза формирует не только Европарламент. Все решения согласовывают с Еврокомиссией и Советом ЕС. Важно, чтобы политсилы, которые сейчас в составе Европейской народной партии формируют большинство в Европарламенте, сохранили его. Соцопросы демонстрируют: проевропейские партии могут рассчитывать на половину мандатов.

Новый состав Европарламента определят в течение четырех дней. В целом правом голоса в ЕС пользуются более 400 миллионов граждан. Они и будут выбирать 705 депутатов из членов свыше 100 европейских партий.