Выпуск новостей за 10:00: Иностранные СМИ о выборах в Украине. ДТП в Борисполе
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 10:00 – за границей взволнованы предстоящими результатам голосования не менее чем в Украине. Часто нынешнюю кампанию называют едва ли не самой грязной. На Бориспольской трассе столкнулись около 20 автомобилей из-за скользкой дороги. Несколько машин занесло в отбойник, другие авто просто разбросало по дороге. Обошлось без пострадавших.
Также в выпуске:
Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к Генсеку организации с просьбой усилить санкции в отношении РФ.
В Кропивницком взорвались емкости с газом на газовозах.
За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинского войска.
Источник: 24 канал
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