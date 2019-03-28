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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 10:00: Иностранные СМИ о выборах в Украине. ДТП в Борисполе

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 10:00 – за границей взволнованы предстоящими результатам голосования не менее чем в Украине. Часто нынешнюю кампанию называют едва ли не самой грязной. На Бориспольской трассе столкнулись около 20 автомобилей из-за скользкой дороги. Несколько машин занесло в отбойник, другие авто просто разбросало по дороге. Обошлось без пострадавших.

      Также в выпуске:

      Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к Генсеку организации с просьбой усилить санкции в отношении РФ.

      В Кропивницком взорвались емкости с газом на газовозах.

      За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинского войска.

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      Теги: Аварии и ДТП Новости Борисполя Авто СМИ Выпуск новостей Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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