Выпуск новостей за 10:00: Новое ведомство по делам Майдана. Новый император в Японии

В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 10:00 - Генеральный прокурор Рябошапка ликвидировал управление своего предшественника Горбатюка и создал департамент ГПУ по делам Майдана. В Японии состоялась церемония интронизации нового императора Нарухито. В апреле его отец Акихито отрекся от престола из-за своего возраста.

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