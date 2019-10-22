Выпуск новостей за 10:00: Новое ведомство по делам Майдана. Новый император в Японии
В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 10:00 - Генеральный прокурор Рябошапка ликвидировал управление своего предшественника Горбатюка и создал департамент ГПУ по делам Майдана. В Японии состоялась церемония интронизации нового императора Нарухито. В апреле его отец Акихито отрекся от престола из-за своего возраста.
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