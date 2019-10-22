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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      Выпуск новостей за 10:00: Новое ведомство по делам Майдана. Новый император в Японии

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 10:00 - Генеральный прокурор Рябошапка ликвидировал управление своего предшественника Горбатюка и создал департамент ГПУ по делам Майдана. В Японии состоялась церемония интронизации нового императора Нарухито. В апреле его отец Акихито отрекся от престола из-за своего возраста.

      Также в выпуске:

      Боевики 17 раз нарушали режим тишины.

      Британские парламентарии в очередной раз отклонили голосование за соглашение о Brexit.

      В Киеве в состоянии алкогольного опьянения девушка на "Сузуки" попала в аварию.

      blog_ava
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      Теги: ГПУ Япония Выпуск новостей
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