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      Выпуск новостей за 10:00: Пожар в Калифорнии. Новые факты о возможном главе Интерпола

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 10:00 – пожар в Калифорнии назвали крупнейшим в истории штата. 80 человек погибли, 1200 считаются пропавшими без вести, почти 10 тысяч домов разрушено. Игорь Прокопчук, родной брат кандидата на должность главы Интерпола от России Александра Прокопчука, уже более восьми лет работает в постоянном представительстве Украины при ОБСЕ в Вене.

      Также в выпуске:

      "Евробляхеры" заблокировали правительственный квартал.

      Адвокат политзаключенного Балуха подал прошение о досрочном освобождении.

      В МОН заявили, что в следующем году в Украине официально появится домашнее обучение.

      Теги: Интерпол Пожар в Калифорнии Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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