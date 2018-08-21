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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 10:00: Жену харьковского стрелка нашли мертвой. Мощное наводнение в Индии

Выпуск новостей 5 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 10:00 – правоохранители нашли мертвой жену нападавшего, который в ночь на понедельник застрелил полицейского и ранил охранника возле харьковского горсовета. Индию накрыло одно из самых мощных наводнений в истории страны.

Также в выпуске:

Сегодня стартует сотый день голодания украинского режиссера Олега Сенцова в России. Он протестует против произвола Кремля и требует отпустить из тюрем всех украинских пленников.

Под стенами посольства России в Киеве состоится международная акция в поддержку Олега Сенцова.

Пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по нашим позициям, два военнослужащих ранены.

Теги: Индия Стрельба возле мэрии Харькова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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