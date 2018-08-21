Выпуск новостей за 10:00: Жену харьковского стрелка нашли мертвой. Мощное наводнение в Индии

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 10:00 – правоохранители нашли мертвой жену нападавшего, который в ночь на понедельник застрелил полицейского и ранил охранника возле харьковского горсовета. Индию накрыло одно из самых мощных наводнений в истории страны.

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Пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по нашим позициям, два военнослужащих ранены.