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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Дружину харківського стрілка знайшли мертвою. Потужна повінь в Індії

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 серпня станом на 10:00 – правоохоронці знайшли мертвою дружину нападника, який у ніч проти понеділка застрелив поліцейського та поранив охоронця біля харківської міськради. Індію накрило однією з найпотужніших повеней в історії країни.

Також у випуску:

Сьогодні стартує сотий день голодування українського режисера Олега Сенцова в Росії. Він протестує проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем усіх українських бранців.

Під стінами посольства Росії у Києві відбудеться міжнародна акція на підтримку Олега Сенцова. 

Проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по наших позиціях, двоє військових поранені.

Теги: Випуск новин Стрілянина поблизу мерії Харкова Індія
Джерело: 24 канал
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