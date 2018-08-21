Випуск новин за 10:00: Дружину харківського стрілка знайшли мертвою. Потужна повінь в Індії

У випуску новин за 21 серпня станом на 10:00 – правоохоронці знайшли мертвою дружину нападника, який у ніч проти понеділка застрелив поліцейського та поранив охоронця біля харківської міськради. Індію накрило однією з найпотужніших повеней в історії країни.

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