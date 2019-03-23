Выпуск новостей за 11:00: Масштабное ДТП в Киеве. Реакция ЕС на приговор политзаключенному Грибу
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 11:00 – в Киеве произошло масштабное ДТП. Водитель такси не заметил установленные светофоры и на большой скорости влетел в другую машину. В Евросоюзе требуют от РФ освободить украинского политзаключенного Павла Гриба. А также отметили, что пока парень незаконно находится в плену Россия должна обеспечить доступ украинских врачей к нему.
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Источник: 24 канал
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