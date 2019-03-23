Випуск новин за 11:00: Масштабна ДТП у Києві. Реакція ЄС на вирок політв'язню Грибу
У випуску новин за 23 березня станом 11:00 – у Києві трапилася масштабна ДТП. Водій таксі не помітив встановлені світлофори та на великій швидкості влетів в іншу машину. У Євросоюзі вимагають від РФ звільнити українського політв'язня Павла Гриба. А також наголосили, що допоки хлопець незаконно перебуває у полоні Росія має забезпечити доступ українських лікарів до нього.
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Джерело: 24 канал
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