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      Випуск новин за 11:00: Масштабна ДТП у Києві. Реакція ЄС на вирок політв'язню Грибу

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 березня станом 11:00 – у Києві трапилася масштабна ДТП. Водій таксі не помітив встановлені світлофори та на великій швидкості влетів в іншу машину. У Євросоюзі вимагають від РФ звільнити українського політв'язня Павла Гриба. А також наголосили, що допоки хлопець незаконно перебуває у полоні Росія має забезпечити доступ українських лікарів до нього.

      Також у випуску:

      Проросійські найманці шість разів обстріляли позиції ЗСУ.

      Харківська поліція затримала зловмисника, що хотів підірвати метро. 

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Українці в полоні РФ Україна – Росія Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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