Випуск новин за 11:00: Масштабна ДТП у Києві. Реакція ЄС на вирок політв'язню Грибу

У випуску новин за 23 березня станом 11:00 – у Києві трапилася масштабна ДТП. Водій таксі не помітив встановлені світлофори та на великій швидкості влетів в іншу машину. У Євросоюзі вимагають від РФ звільнити українського політв'язня Павла Гриба. А також наголосили, що допоки хлопець незаконно перебуває у полоні Росія має забезпечити доступ українських лікарів до нього.

Також у випуску: Проросійські найманці шість разів обстріляли позиції ЗСУ. Харківська поліція затримала зловмисника, що хотів підірвати метро.