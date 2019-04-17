Выпуск новостей за 12:00: Суд над украинскими моряками в РФ. Причина пожара в Нотр-Даме

В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 12:00 – в Москве в Лефортовском суде продолжается заседание, где должны продлить арест 24 украинским военнопленным морякам. Под аплодисменты конвой завел украинских пленных в зал российского суда. Наиболее вероятная причина возникновения пожара в Нотр-Дам де Пари – короткое замыкание. Правоохранители сейчас проводят расследование.

Также в выпуске: К зданию суда, где избирают меру пресечения экс-нардепу Крючкову, пришли "титушки" и люди с плакатами. Вблизи Одессы неизвестные устроили вооруженные разборки прямо возле полицейского поста: двое людей ранены. Представители СМИ и литераторы стали победителями престижной Пулитцеровской премии.

Источник: 24 канал