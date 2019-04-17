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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      Выпуск новостей за 12:00: Суд над украинскими моряками в РФ. Причина пожара в Нотр-Даме

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 12:00 – в Москве в Лефортовском суде продолжается заседание, где должны продлить арест 24 украинским военнопленным морякам. Под аплодисменты конвой завел украинских пленных в зал российского суда. Наиболее вероятная причина возникновения пожара в Нотр-Дам де Пари – короткое замыкание. Правоохранители сейчас проводят расследование.

      Также в выпуске:

      К зданию суда, где избирают меру пресечения экс-нардепу Крючкову, пришли "титушки" и люди с плакатами.

      Вблизи Одессы неизвестные устроили вооруженные разборки прямо возле полицейского поста: двое людей ранены.

      Представители СМИ и литераторы стали победителями престижной Пулитцеровской премии.

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      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Судьи Пожар в Нотр-Даме Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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