Выпуск новостей за 13:00: Ножевое нападение в церкви в России. Обстрелы военной базы США в Ираке

В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 13:00 – в Москве во время утренней службы на людей с ножом набросился мужчина. Он успел ранить только двух, потому что достаточно быстро другие прихожане храма его скрутили. В Ираке ночью обстреляли военную базу США. Представитель штаба операции в Ираке Майлс Кеггинс заявил, что никто не пострадал, потому что всем военным удалось скрыться.

Также в выпуске: Стали известны возможные имена украинских рыбаков, которых захватили крымские ФСБешники. Скорее всего это Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехо. Скандальный план примирения Украины и России вновь появился на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Андрей Ермак обнародовал свою декларацию.