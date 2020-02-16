Выпуск новостей за 13:00: Ножевое нападение в церкви в России. Обстрелы военной базы США в Ираке
В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 13:00 – в Москве во время утренней службы на людей с ножом набросился мужчина. Он успел ранить только двух, потому что достаточно быстро другие прихожане храма его скрутили. В Ираке ночью обстреляли военную базу США. Представитель штаба операции в Ираке Майлс Кеггинс заявил, что никто не пострадал, потому что всем военным удалось скрыться.
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