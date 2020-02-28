Выпуск новостей за 14:00: Готовность Украины к коронавирусу. Штраф Newsone за язык вражды

В выпуске новостей от 28 февраля состоянию на 14:00 – украинские медики тренируются принимать людей с коронавирусом, чтобы в реальных условиях не растеряться и не допустить распространения вируса. Нацсовет наложил штраф на телеканал Медведчука Newsone за разжигание вражды. Канал должен заплатить 105 тысяч гривен за призывы к агрессии.

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У двух пациентов с Буковины, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, инфицирование Covid-19 не подтвердилось.

27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии в регионе Идлиб, по меньшей мере 33 военных погибли.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air начала переносить и отменять свои рейсы в Италию. Причина – вспышка коронавируса в Европе.